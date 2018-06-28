Bu yiyecekler acıkmayı geciktiriyor!

TOK TUTAN YİYECEKLER

Yulaf: Yulaf, lif açısından son derece zengindir. 3 yemek kaşığı yulaf bir dilim ekmek ile eş değerdir. Besleyicidir ve tüketildikten sonra midede şişer. Bu sayede az miktarı dahi kişilerde tokluk hissi yaratır.

Lifli yapısı nedeni ile sindirilmesi zaman alan yulaf, uzun süre tokluk hissi vererek çabuk acıkmayı önler. Yulaf, yoğurt ve süt ile birlikte tüketilerek lezzetlendirilebilir.

YUMURTA:

Zengin bir protein kaynağı olan yumurta, özellikle sabah kahvaltıları için önerilir. Proteini yüksek bir enerji kaynağı olması bir adet haşlanmış yumurtanın dahi tokluk hissi yaratmasını sağlar.

PEYNİR:

Ham maddesi süt olan peynir, süt gibi zengin bir protein kaynağıdır. Yumurta için geçerli olan özelliklerin tamamı peynir için de geçerlidir.

Ancak peynir tüketerek daha uzun süre tok kalmayı sağlamak için mümkün olduğunca az yağlı peynir türleri seçilmelidir. Peynirin yağ miktarı arttıkça, tok tutma özelliği de azalır.

YOĞURT:

Peynir ile aynı özelliklere sahiptir. Yoğurt tüketiminde de yağsız olanlar tercih edilmelidir. Yoğurt uzun süre tok tutmanın yanı sıra iştahı kesme gibi bir özelliğe de sahiptir.

BADEM:

Badem, yağ açısından zengin bir kuruyemiştir. Bu nedenle az miktarda tüketilmesi önemlidir. Yüksek miktarda protein içeren badem yapı olarak son derece liflidir. Bu nedenle uzun süre tokluk etkisi verir.

Çiğnenmesinin zor olmasından dolayı yemesi uzun süren badem, kişinin açlık hissini de bastırır. Bademin ara öğünlerde tüketilmesi tavsiye edilir. Tek başına tüketilebileceği süt, yoğurt ve meyve gibi alternatiflerle birlikte de tüketilebilir.

KIRMIZI ET GRUBU:

Kırmızı et ürünleri protein bakımından zengindir. Protein, yapısal olarak daha uzun süre tok tutar. Bu bakımdan yumurta ve peynir ile aynı özelliklere sahiptir.

Bunun yanı sıra kırmızı et ürünleri, daha fazla yağ yakımı konusunda uyarıcı etkide bulunur. Kırmızı et tüketiminde yağsız olanların tercih edilmesi gerekir.

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