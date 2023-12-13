En çok bu yaştakiler seyahat ediyor! 145 liraya da 110 bin liraya da uçak bileti bulabilirsiniz

2023 yılını geride bırakmaya adım adım yaklaşırken Enuygun.com, 2023 yılına dair seyahat verilerini açıkladı. Verilere göre bu yıl en çok İstanbul uçak biletleri satıldı, en çok İstanbul’da araç kiralandı ve yine en çok İstanbul’da otel rezervasyonu yapıldı. Otobüs biletinde ise yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu Ankara oldu.

Seyahatte erkekler önde

2023 yılını geride bırakmaya az bir zaman kala yapılan bir araştırma vatandaşların seyahat tercihini ortaya koyarken ortaya çıkan veriler de yeni yılın nasıl bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi...

Uçak biletlerine dair diğer veriler 2023 yılında uçakla seyahat eden kişilerin yüzde 59’unun erkek olduğunu gösteriyor. Bu yıl uçak ile seyahat edenlerin çoğu 35-45 yaş aralığındayken yolcuların yüzde 82’si tek yön uçak bileti almayı tercih etti. Yılın en ucuz uçak bileti tek kişilik İzmir- Adana rotası için 145 TL’ye alınırken en pahalı uçak biletiyse 110.000 TL’ye İstanbul – Şangay rotası için satın alındı. Yıl boyunca uçak bileti alan kişilerin yüzde 71’i yalnız seyahat etmeyi tercih etti.

Şehir otellerine talep yüksek

Ekonomik oteller, aile otelleri, spa otelleri ve balayı otelleri yıl boyunca en çok rezervasyon yapılan diğer otel konseptleri olarak öne çıkıyor. Yüzde 60 oranında 2 kişilik otel rezervasyonlarının yapıldığı 2023 yılında, çocuksuz rezervasyonlarsa tüm rezervasyonların yüzde 91’ini oluşturuyor.

2023 yılında en çok Fiat Egea kiralandı

Bu yıl en çok 40 yaş üstü tüketicilerin araç kiraladığını gösteriyor. En genç araç kiralayan kişinin 19 yaşında olduğu 2023 yılında en çok tercih edilen araçlarsa düz vites ve benzinli araçlar oldu.2023 yılında en çok Fiat Egea kiralandı.

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