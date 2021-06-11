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Eğitim Bu yıl liselerde karne verilecek mi? Liselerde takdir teşekkür belgeleri dağıtılacak mı?
Eğitim

Bu yıl liselerde karne verilecek mi? Liselerde takdir teşekkür belgeleri dağıtılacak mı?

Karneler ne zaman verilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler kısa bir süre önce kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Peki, bu yıl karne verilecek mi? Liselerde takdir teşekkür verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 23:40:00 -
Bu yıl liselerde karne verilecek mi? Liselerde takdir teşekkür belgeleri dağıtılacak mı?

Tam kapanmanın ardından 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. 7 Haziran’da ise liselerde yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler bu yıl takdir teşekkür belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak?

Bu yıl liselerde karne verilecek mi? Liselerde takdir teşekkür belgeleri dağıtılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada karnelerin 18 Haziran’dan itibaren e okul üzerinden yayımlanacağını belirtmişti.

Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?
Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

Eğitim

Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

 

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