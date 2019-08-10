Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı

Bayrama hazırlık sürecinin en önemli parçası plan kurbanlıkların temini konusunda bu yıl her hangi bir Kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyen Ali Eroğlu, “Kurban için yeterli hayvan stoku var, yani arzda bir sıkıntı yok. Zaman zaman aksini dile getiren haberler olabiliyor ama biz de bunu araştırdığımızda doğru olmadığını görüyoruz. O yüzden bilgi kirliliğinin önüne geçmek gerekiyor” diye konuştu.

Eroğlu, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş kurban edilmesinin öngörüldüğünü dile getirmişti. Nitekim de öyle oldu. Ülkemizde yıllık hayvan sirkülasyonun yüzde 25’i Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşiyor. Bir yılda kesilen hayvan sayısına, Kurban Bayramı süresince ulaşılıyor. Her kurban için hazırlanan rapor hastalık riskini de ortaya koyuyor. Bu yılki titiz denetimler sayesinde bu riskler bertaraf edildi.