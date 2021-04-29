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Spor Bu yıl küme düşme olmayacak mı? Süper Lig’de küme düşme olmayacak mı 2021
Spor

Bu yıl küme düşme olmayacak mı? Süper Lig’de küme düşme olmayacak mı 2021

Liglerde küme düşme olacak mı? Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’de küme düşme kaldırılmıştı. Aynı durumun bu sene olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bu yıl küme düşme olacak mı? TFF küme düşme kararı son durum

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:58:00 -
Bu yıl küme düşme olmayacak mı? Süper Lig’de küme düşme olmayacak mı 2021

2019-2020 sezonunda Süper Lig’de küme düşme kaldırılmıştı. Futbolseverler bu yıl aynı durumun olup olmayacağını merak ediyor. Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı mı?

Bu yıl küme düşme olmayacak mı? Süper Lig’de küme düşme olmayacak mı 2021

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşme uygulaması hakkında konuştu. TFF Başkanı Özdemir, ““Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir” dedi.

 

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