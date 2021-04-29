2019-2020 sezonunda Süper Lig’de küme düşme kaldırılmıştı. Futbolseverler bu yıl aynı durumun olup olmayacağını merak ediyor. Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı mı?

Bu yıl küme düşme olmayacak mı? Süper Lig’de küme düşme olmayacak mı 2021

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşme uygulaması hakkında konuştu. TFF Başkanı Özdemir, ““Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir” dedi.