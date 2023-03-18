Bu yıl ilk uçuşunu yapacak! ANKA-3'ten heyecanlandıran görüntü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı"nın ilk gerçek fotoğrafı paylaşıldı.

Yerli imkanlarla geliştirilen uçan kanat formundaki ANKA-3’ün, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Paylaşılan fotoğrafta ANKA-3’ün dış silah istasyonlarında, 2 adet ŞİMŞEK İnsansız Hava Aracı bulunduğu gözüküyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kasım 2023’te SavunmaSanayiST.com’a yaptığı açıklamada, TUSAŞ’ın bir insansız savaş uçağı geliştirdiğini ilk kez açıklamıştı. Başkan Demir, TUSAŞ’ın insansız savaş uçağı ile ilgili olarak ‘Bekleyin onu, o da hatta.” açıklamasında bulunmuştu.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; TUSAŞ’ın İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. 2023’ün ikinci çeyreği içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen insansız savaş uçağı, ANKA’dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

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ANKA-3, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda, derin taarruz (deep-strike) ve düşman hava savunmasının imhası/bastırılması (DEAD/SEAD) misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak.

ANKA-1 projesi kapsamında geliştirilen ANKA MALE İHA, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca şu ana kadar 3’ten fazla ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi. ANKA-2 Projesi kapsamında geliştirilen AKSUNGUR İHA ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 2 ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi.

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