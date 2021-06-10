Suudi Arabistan’dan 2021 yılı hac dönemi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bu yıl hacca gidişler olacak mı? 2021 hac ziyareti yapılacak mı? soruları da yanıt bulmuş oldu.

2021'de hacca gidilecek mi?

Suudi Arabistan tarafından yayınlanana genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyuran Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Konu ile ilgili yayınlanan genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti 60 bin kişilik kontenjan açıldı. Genelde bunun yerli ve yabancı hacı adaylarını kapsadığı bilgisinin altı çizildi.

60 bin kişilik kontenjan içerisinden 15 bini Suudi Arabistan’a özel 45 bini ise dünyaya açık olacak. 45 bin kontenjan içerisinden kaç bininin Türkiye’ye verileceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hacı adaylarının son 6 ay içinde hasta olmadıklarını, hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek. Ayrıca adaylardan COVID-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek.

Bunun haricinde pandemi önlemleri kapsamında yurtdışından gelecek hacı adayları 3 gün zorunlu karantinada kalacak.