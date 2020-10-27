Bu yıl Çoruh ve Fırat bölgesinde en fazla elektrik üçüncü çeyrekte tüketildi

İSTANBUL (AA) - Aksa Elektrik'in hizmet verdiği Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yıl en fazla elektrik tüketimi üçüncü çeyrekte kayıtlara geçti.

Aksa Elektrik tarafından Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen tüketim rakamlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan Çoruh bölgesinde toplam elektrik abone sayısı yüzde 3 büyüdü.

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerini kapsayan Fırat bölgesinde de abone sayısında yüzde 9 artış görüldü.



Çoruh bölgesinde bu yılın en yüksek elektrik tüketimi temmuzda gerçekleşirken, Fırat bölgesinde en yüksek tüketim ağustosta kaydedildi. Böylece, bu yıl içinde en yüksek elektrik tüketimi her iki bölgede de üçüncü çeyrekte kayıtlara geçti.

Sanayi ve ticarethane abone gruplarında elektrik tüketimi yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşme adımlarının atılmasıyla artışa geçti. döneminde arttı.

- Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş

Çoruh bölgesinde elektrik tüketimi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Tüketimde en büyük düşüş yüzde 31 ile Artvin'de kaydedildi. Bu oran Rize'de yüzde 13, Trabzon'da yüzde 8, Gümüşhane'de yüzde 1,7 ve Giresun'da yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Elektrik tüketimi Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerini kapsayan Fırat bölgesinde ise söz konusu dönemde yüzde 7 artış gösterdi. Tüketim, Malatya'da yaklaşık yüzde 9, Elazığ’da yüzde 8 ve Tunceli’de yüzde 2 seviyesinde arttı. Bingöl’de ise tüketim üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü.