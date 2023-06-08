Bu yılki yağışlar güneydoğu başta olmak üzere birçok bölgede çiftçiye adeta derman oldu. Diyarbakırlı çiftçiler, bu seneki hasadın geçen yılları neredeyse 4'e katladığın belirterek bu verimin çiftçiyle beraber toplumun tüm kesimini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan arpa hasadı, buğday hasadında çiftçiye umut verdi. Geçtiğimiz yıl dönümünden yaklaşık olarak 100 kilogram hasat elde eden çiftçiler bu sene rekoltenin 4' katlandığını belirterek dönüm başına mahsulün 400-500 kilograma ulaştığını ifade etti.

Dolan buğday başaklarının sarktığı bu günleri şükürle geçiren çiftçi, işçisinden biçercisine nakliyecisinden zahirecisine kadar herkesin durumdan memnun olduğunu belirtti.

Hem çiftçi hem de biçer-döver şoförlüğü yapan Ammar Öğrük,

"Bilindiği üzere son iki yıl kurak geçti ama bu yıl çiftçinin yüzü güldü. Geçtiğimiz yıla göre verim iyi. An itibariyle henüz buğday hasadına başlamadık fakat arpa iyi görünüyor. Dönümü 400-500 kilogram veriyor. Bu da bölgemiz için oldukça iyi.

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Geçen yıllara göre bu sene verim iyi. Geçtiğimiz yıllarda dönümünden 50-100 iken bu sene 400-500 kilogram alabiliyoruz. Maşallah başaklar dolu ve çiftçi memnun.

"Geçtiğimiz yıllara nispeten Allah'a şükürler olsun bu sene yağmur vardı, hasat da çok iyi" diyen Tahir Öğrük, bu durumdan sadece çiftçi değil; nakliyecisi, zahirecisi, biçercisi… herkesin faydalanacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda rekoltedeki düşüşün çiftçi başta olmak üzere Türkiye ekonomisine verdiği zarara dikkat çeken Şevket Öğrük ise şunları söyledi:

"2 yıl boyunca kuraklık vardı, bir şey elde edemedik. Bu sene Allah'ın rahmetiyle verim iyi görünüyor. Bizler henüz hasat işine başlamadık. Bu şekilde giderse Allah'ın izniyle toplumun tüm kesimleri bu tarım faaliyetinden yararlanır. Nitekim bu yıl da hasat çok iyi. Kendimiz üretemez dışarıdan ithal edersek kıtlık olur. Çok şükür mahsulümüz de bize yeter. Mesela kıtlıktan dolayı iki sene verim azdı, vatandaş perişan oldu. Şu an çiftçisiyle işçisiyle biçercisiyle herkes halinden memnun." (İLKHA)