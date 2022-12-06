Bu yıl borçlanmak avantajlı mı?

Soru: Ben doğum borçlanması ödersem beş ay sonra EYT kapsamında emekli olabileceğim. Borçlanmayı şimdi mi yapayım emeklilik tarihim gelince mi yapayım. Güler C.

Cevap: Sigorta borçlanma tutarlarında asgari ücret referans alınır. Asgari ücret artınca borçlanma tutarı da artar. Yıl sonundayız. Ocak ayından geçerli asgari ücret artacak. Dolayısıyla borçlanma tutarı da artacak. İmkanlarınızı zorlayarak Aralık ayında borçlanma başvurusu yapmak ve borç tebliğinden itibaren bir ay içinde ödem yapmak avantajlı olur. Bu yıl için en düşük günlük borçlanma 69,02 TL. Asgari ücret yüzde kaç artarsa bu tutarda o oranda artacak.