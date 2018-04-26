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Bu yeşil karışım sizi zinde tutacak...

Sağlığınız için yeşil sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. Özellikle yeşil sebzelerden hazırlanan içecekler sizi inanamayacağınız ölçüde bir enerjiye sahip edebilir...

26 Nisan 2018 Perşembe 20:40
Bu yeşil karışım sizi zinde tutacak...


İşte gücünüze güç katacak sağlık deposu yeşiller ile hazırlayacağınız karışımın tarifi...


MALZEMELER:

1 adet büyük boy salatalık
1 avuç kıvırcık salata
1 avuç lahana
2-3 sap kereviz
1 adet büyük sap brokoli
1 adet yeşil elma
1/2 limon

HAZIRLANIŞI:

Limonun kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri kabaca doğrayıp blender’da iyice karıştırın. Haftada 1-2 gün sabah kahvaltısı yerine tüketin.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:40
  1. yeşil sebzeler
  2. sağlıklı yaşam
  3. sebze meyve

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