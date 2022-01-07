Bu yazıyı karalamadan önce ne içtin? Emin Çölaşan’dan Bakan Koca’ya terbiyesizlik

“Paradan altı sıfır atsınlar Taksim Meydanı’nda anırırım” diyen fakat bugüne kadar sözünde durmayan “80’lik çukur” Emin Çölaşan, Sözcü’deki köşesinde yine büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

“80’lik çukur” Emin bir türlü akıllanmadı

Alaycı bir üslupla “Bay Fahrettin Koca’ya açık mektup” başlığıyla bir yazı kaleme alan “80’lik çukur” Emin, “Sayın Fahrettin Koca merhaba. Önce hatırınızı bir sorayım, nasılsınız, iyi misiniz?..Beyefendi, Bakanlık olarak açıkladığınız korona verilerini her gün medyadan izliyoruz.Vaziyetin pek parlak… Sayın Fahrettin Koca merhaba. Önce hatırınızı bir sorayım, nasılsınız, iyi misiniz?..Beyefendi, Bakanlık olarak açıkladığınız korona verilerini her gün medyadan izliyoruz. Vaziyetin pek parlak olmadığı anlaşılıyor.” sözlerini kullandı.

Gurur duymak yerine aşağıladı

Yerli ve milli Turkovac aşısını aşağılayan “şaşkın” Emin Çölaşan, karalama köşesinde şunları iddia etti:

“Ortaya Turkovac isimli bir aşı sürdünüz. Bu işlerin uzmanı olan hekimler Turkovac’ın hiçbir bilimsel değeri olmadığını özellikle vurguluyor. Lütfen söyler misiniz, bu ‘Yerli malı yurdun malı, her türk onu kullanmalı (!)’ aşıyı hangi bilim adamlarımız, nasıl buldu? Nerede, ne zaman ve hangi koşullarda üretildi? Üretici firmanın adı nedir? Kaç adet üretildi? Bakanlığınıza satış fiyat nedir? Elde mevcut öteki aşılar ne oldu, onlara devam mı yoksa tamam mı? Adına Turcovac dediğiniz bu aşının Bilimsel değeri” nedir? Kaç denek üzerinde hangi koşullarda denendi? Dünyada bu işin uzmanı olan hangi bilim kuruluşları tarafından tespit edilip onaylandı?”

Taksim’e çıkıp anırmayan “çukur” Emin’den zırvalar!

“Paradan altı sıfır atsınlar Taksim Meydanı’nda anırırım” dediği halde çıkıp anırmayan “çukur” Emin Çölaşan, şu seviyesiz satırlara imza attı:

“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Bey, geçtiğimiz aralık ayında Meclis’te sağlık personeline verilecek zamlar konusunda kuliste gazetecilerle konuşuyordunuz.

Tam o sırada Recep Bey yanınıza geldi ve sizi kastederek, hatta kusura bakmayın ama biraz da küçümseyerek muhabirlere sordu:

“Ne söyledi size? Para pul söyledi mi?”

Hemen devreye girip Recep Bey’e aynen şöyle demek zorunda kaldınız:

“Hiç söylemedim, söyler misin efendim. Siz izin vermeden söyler miyim.”

Koskoca Sağlık Bakanı Bay Fahrettin Koca’nın herkesin önünde bu durumlara düşmesine (ya da düşürülmesine) itiraf ediyorum ki insan olarak çok üzülmüştüm.

Zat-ı alinize yazdığım kısa mektup işte bu kadar beyefendi!..

İnşallah okumadan önce sayın cumhurbaşkanınızdan izin almışsınızdır!

Size sonsuz saygılarım ve takdirlerimle.

Vatandaş Emin.”





