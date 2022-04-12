Bu yazı, Temel Karamollaoğlu'nun yüreğine iner

Tamer Korkmaz, geçtiğimiz günlerde "Erbakan Hoca yaşasaydı; kesinlikle CHP ile birlikte olurdu…” herzesini yumurtlayan Temel Karamollaoğlu'nu, bizzat kendi naklettiği bir hatırayla vurdu. Korkmaz, Karamollaoğlu'nu çok zor duruma sokacak Yeni Şafak'taki yazısında "Rahmetli Erbakan, 1976’da CHP’ye 'Siz temel sökersiniz' derken, ne kadar da ileriyi görmüş, yahu!" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

" “Biz temel atarız, siz temel sökersiniz! Bizim, o fabrikayı yapmak için o temele ihtiyacımız yok. Ama sizin var. Çünkü sizin temeliniz yok.”

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Rahmetli Necmettin Erbakan, 1976’da TBMM’de CHP’nin Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal’a aynen böyle demişti!

Erbakan’ın, Birinci MC (Milliyetçi Cephe) Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olduğu dönemden bahsediyoruz.

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Peki, bu ibretlik sözler…

–Hangi olaya binaen sarf edilmişti?

“TEMEL REİS” ANLATIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Son Tanık” adlı hatıra kitabında…

Kendisiyle nehir söyleşiyi yapan Mustafa Yılmaz’ın “O dönemde, atılan temellerin sahte olduğunu iddia edenler çıkmıştı” demesi üzerine, o bahsi şöyle anlatıyor:

“Erbakan Hoca’yı hayalcilikle suçlayanlar oldu…

CHP’nin Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal vardı. Erbakan, Erzincan’da Taksan Takım Tezgâhları Fabrikası’nın temelini atmıştı…

Tabii, sembolik bir temel; bugün de temel atma törenleri sembolik olarak yapılır.

Bu işin tören kısmıdır, ama ondan sonra fabrika ilerler…

İşte, CHP’li senatör temel atma töreninin hemen ardından o sembolik temeli alıyor, arabasının bagajında TBMM’ye getiriyor…

Bütün basını topluyor: Sembolik betonu gösterip ‘İşte Erbakan’ın attığı temel bu!’ diyor. (11 Temmuz 1976)

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Medya, epey gündem yapmıştı bu olayı; dalga geçmeye kalkmışlardı…

Sonra ne oldu? Fabrikanın, Kayseri’ye taşınması gündeme geldi. Aynı Niyazi Ünsal bu sefer de ‘Fabrika Erzincan’ın hakkıdır. Cesedimi çiğnemeden götüremezsiniz’ diye eylem yaptı!

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Şimdi, o fabrika Kayseri’de…

Yanılmıyorsam, 2003’te özelleştirildi…

Ortadoğu’nun en büyük fabrikalarından biri, yüzlerce insana istihdam sağlıyor…”

(Sayfa: 124)

MÜTHİŞ CEVAP

Karamollaoğlu, söyleşinin devamında Erbakan’ın CHP’li Niyazi Ünsal’ın çıkardığı işbu gürültüye karşı “müthiş bir konuşma” yaptığından da söz ediyor:

“Erbakan şöyle demişti: ‘İşte sizinle bizim aramızdaki fark budur. Biz temel atarız, siz temel sökersiniz. Bizim o fabrikayı yapmak için o temele ihtiyacımız yok.

Ama sizin var. Çünkü sizin temeliniz yok.’

Erbakan Hoca, Niyazi Ünsal hakkında ‘devletin temelini çalma’ suçlamasıyla sembolik bir dava açmıştı…”

1976’DAN 2022’YE GELELİM

Temel Karamollaoğlu, geçenlerde ne demişti:

“Erbakan Hoca yaşasaydı; kesinlikle CHP ile birlikte olurdu…”

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Mister Kemal’in CHP’sinin peşine takılıp Altılı Ganyan’ın şu Yuvarlak Masası’nda yer alması…

Temel Reis’e “fıkra gibi” bir cümleyi sarf ettirebildi!

KISSADAN HİSSE

Erbakan Hoca’nın o müthiş cevabından uzun yıllar sonra…

CHP, Erbakan Hoca’nın siyasi talebesi Karamollaoğlu’nu yani Temel’ini “söküp aldı ve Altılı Ganyan Fabrikasında ortak yaptı!”

–Yani?

Rahmetli Erbakan, 1976’da CHP’ye “Siz temel sökersiniz” derken, ne kadar da ileriyi görmüş, yahu! (...)"