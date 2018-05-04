Bu yazı ile tatil hakkındaki düşünceleriniz değişecek

HAREKETSİZ BİR TATİL ÇOCUKLARIN HAFIZALARINDA FONKSİYON KAYBINA YOL AÇIYOR

"Columbia üniversitesinden Dr. Harris Cooper inanılmaz bir meta çalışma yayımlıyor. Çalışmada öğrencilerin öğrenme, analiz, hatırlama fonksiyonlarının uzun süreli tatilden sonra ciddi zarar gördüğünden bahsediyor.

Dr. Harris Cooper “Çocukların hafızaları 4 haftalık bir ara tatilden sonra bile sanki uzun yıllar kullanmamış gibi fonksiyon kaybı yaşayabiliyor. Tatillere dikkat edin, çocuklarınız başarısız olabilir” diyerek uyarıda bulunuyor.

Hatta Dr. Harris belki biraz daha itici görünen ama işlevsel bir öneri sunuyor: “Sakın sınavlara hazırlanan öğrenciler tatile çıkmasınlar!”"

Bu konuda iyi çalışmalardan birisi de Nörobilimci Siegfreid Lehrl’in çalışması. Bu çalışma belki bizim tatile yaklaşımımızı etkileyecek boyutta güçlü bir çalışma. Siegfreid “ üç haftalık bir zihinsel pasiflik halinden sonra yetişkinlerin bile IQ (zeka) puanında 20 puan civarında bir düşüşten bahsedebiliyoruz” diyor.

Şimdi aklınıza “Tatilin şöyle olumsuz etkisi var, böyle olumsuz etkisi var diyorsunuz. Ancak tatilsiz hiç olmuyoruz. Çocuklarımızın da beyinleri yoruldu bizim de. Biraz dinlenmek bizim de hakkımız” gibi düşüncelere gelebilir. Öncelikli olarak haklısınız.

TATİLİNİZİN DAHA İYİ GEÇMESİ İÇİN BUNLARI YAPIN

Zafer Akıncı, "Elbette ki ben de, bu çalışmayı yapan tüm bilim adamları da tatile gidiyorlar. Hepimiz tatile çıkmalıyız. Dinlenmeliyiz. Rahatlamalıyız. Ama zihinsel becerilerimize zarar vermeden yapmalıyız. Bunu bazı bilimsel yolları var.

İlk olarak tatilde Dr. Mischel’in “Kendilik kontrolü” tarif ettiği bir yaklaşımı deneyebilirsiniz. Bunun için zevk alacağınız faaliyetin içinde iken kendinize 1 dakikalık bir ara verip “ben şu an kendimi kontrol edebiliyorum” deyip bunu zihninizde gün içinde bir kaç kez hatırlatmak lazım.

Bir yönü ile de bu yöntem kendinin sürekli farkında olmak anlamına gelir. Çünkü biz zevk alacağımız faaliyetlerin içinde iken kendimizi unutabiliyoruz. Bu durum ne yazık ki irademize çok zarar veriyor.

Bunun için çocuklarımız tatilde oyun oynasınlar, eğlensinler, dinlensinler ama ara ara şefkatli ve uyumlu bir güzellikte oyunu bölüp bir dakikalık bir ara verdirelim. Yani çocuğumuz oyunda kendini kayıp edemesin. Bunu meyve götürerek, yiyecek götürerek, onun sevebileceği, mutlu olacağı başka bir şeyler ile yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Munich ve Bielefeld Üniversitelerinde yürütülen boylamsal çalışmaya göre alışkanlıklar zekadan çok daha büyük öneme sahiptir. Bunun için tatilde çocuklarımıza zihinsel egzersiz olabilecek hafıza oyunları, dikkat oyunları oynatabiliriz.

Mesela çocuğunuza tatil boyunca günde 3 kere sadece 5’er dakikalık bir hafıza oyunu inanılmaz sonuç vermektedir.

Önce bir yere 10 farklı, somut kelime yazın. Mesela elma, bilgisayar, ayakkabı, kitap... gibi. Sonra bu kelimeleri sesli yavaşça söyleyin. Eğer tamamını aynı sırayla hatırlarsa tatlı, küçük bir ödül verip bu egzersizi oyuna dönüştürün.

Bu oyun (egzersizi) günde bir kaç tekrar ettiğinizde çocuğunuzun hatırlama yeteneğindeki gelişmeyi siz de fark edebileceksiniz. Hatta bunu siz kendinizi de uygulayabilirsiniz." şeklinde konuştu.