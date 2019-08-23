0553 313 94 23

Bu yaz en çok organik ürünler tercih edildi

Yaz döneminde, kozmetik ürünler olmak üzere özellikle güneş koruyucu ve temizlik ürünleri kullanımında ciddi bir artış olurken, tüketiciler bu yıl özellikle organik ürünleri tercih etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:56
Bu yaz en çok organik ürünler tercih edildi

Yaz döneminde, kozmetik ürünler olmak üzere özellikle güneş koruyucu ve temizlik ürünleri kullanımında ciddi bir artış olurken, tüketiciler bu yıl özellikle organik ürünleri tercih etti.


Kozmetiklerde herhangi bir ürünün performansını arttırmak ya da ürünün göstereceği etkiyi bitki özleri ile sağlamak için formülasyonlara bitki özleri ekleyerek yapılan doğal ürünler, bu yıl kozmetik sektöründe trend oldu. Papatya yağı ve özü kullanılarak üretilen; kremler, ısırgan otlu şampuanlar, aloe veralı yaz döneminde en çok tercih edilen ürünler oldu.


Doğal ürünlerin yanı sıra ürünün tamamının bitki özlerinden oluştuğu organik ürünler tercih edilirken, tüketicilerin, uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından onaylanmış organik sertifikalı ürünler olmasına dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.


Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, bir ürünün organik olabilmesi için içeriğindeki bitkisel girdilerin oranının çok önemli olduğunu söyledi. Kahrıman, "Organik ürünlerin içindeki bileşenler organik sertifikasına sahipken, doğal ürünlerdeki bileşenlerde organik şartı aranmaz; ayrıca organik kozmetik ürünlerde bitki yüzdesi şartı varken doğal kozmetik ürünlerde bu yoktur. Tüketicinin bu farkı bilmesi önemlidir" dedi.


"Tüketicinin bu anlamda ilk dikkat edeceği yer ürün etiketleridir" diyen Kahrıman, "Etiket içerikleri kontrol edilmeli. Organik olduğuna dair sertifikaların olması, neyi içerip içermediği gözle görülebilir bir şekilde tüketiciye kolayca aktarılmalıdır" diye konuştu.



Sağlık ve güzellik doğanın içinde


Levent Kahrıman, sağlıklı ve güzel bir cilt için doğanın bizlere birçok değer sunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Bunların başında kozmetik ürünlerinde en zararsız, doğal ve organik bitkiler kullanılmaktadır. Doğanın sunmuş olduğu bu bitkilerin sularından, özlerinden ve kokularından kısacası her türlü faydasından yararlanılmaktadır. Yaz ayında güneşin etkileri özellikle kullanılacak bitkileri ve yağları belirliyor. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için; buğday yağı, hindistancevizi yağı, havuç yağı gibi yağlar kullanılabilir. Güneş yanıkları yada cilt kuruluğu için; sarı kantaron yağı, ebegümeci özleri, aloevera özleri kullanılabilir. Çay ağacı yağı, limon yağı ve lavanta gibi yağlar ile yazın rahat bir uyku sağlanabilir. Özellikle sinek ve böcek uzaklaştırmaları bu konuda fayda sağlar; ayrıca çay ağacı yağı önemli bir deodorant etkiye sahiptir. Yine çinko ve titan gibi mineraller ile doğal, fiziksel güneş koruyucuları tüketiciler kendi kendilerine yapabilirler. Saç bakımı için yüksek E vitaminine sahip zeytin yağı ve Argan yağı kullanılabilir. Badem yağı da bu açıdan faydalı bir yağdır. Cilt serinleştirici ve tazelik etkisi için acı biber yağı da küçük miktarlar da vücut losyonlarına katılıp kullanılabillir. Acı biber yağının ayrıca selülit gibi cilt sorunlarını çözmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. Özellikle yaşlanmaya karşı etkiler için hodan yağı inanılmaz etkilere sahiptir. Yazın cilt lekeleri için de karakafes otu ve meyan kökü özleri inanılmaz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barınak çalışanlarının dikkati köpekleri hayata bağladı
    1. Barınak çalışanlarının dikkati..
    2. Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki selde..
    3. Milletvekili Dülger’den Mercidabık..
    4. Türkiye ve Katar iş birliğinden..
    5. İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası..
    6. Kilis’te konut satışı azaldı
    7. Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    8. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    9. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    10. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    11. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    12. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    13. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    14. AK Parti MKYK Toplantısı
    15. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    16. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    17. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    18. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    19. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    22. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    23. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    24. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    25. Gürpınar’da kilitli parke taşı..
    26. Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri
    27. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    28. Konya'da uzaklaştırma kararı rağmen..
    29. Fuat Oktay Feyzioğlu'nu kabul etti
    30. Emine Bulut cinayeti
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar