Yüksel Aytuğ, Fatih'te güpegündüz bir caddede kendi halinde yürüyen kadına önce iki kez kafa, sonra bir yumruk ve tekme attıktan sonra çantasını gasp eden alçağa ateş püskürdü. “Bu yaratığın yüzüne iyi bakın. Şeytan, ete kemiğe bürünüp aramıza karışsaydı, sıfatı ancak bu olabilirdi” diyen Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Bu yaratığın yüzüne iyi bakın. Şeytan, ete kemiğe bürünüp aramıza karışsaydı, sıfatı ancak bu olabilirdi.

Bu varlık (Adam demeye dilim varmıyor) Fatih'te güpegündüz bir caddede kendi halinde yürüyen kadına önce iki kez kafa, sonra bir yumruk ve tekme attıktan sonra çantasını gasp eden kişi...

Onu gazetelerde ve haber bültenlerinde yüzü açık bir şekilde göremediniz. Ben burada ifşa ediyorum. Ediyorum ki, bu tıynette olanlar bilinsin, görülsün ve yüzlerine tükürülsün.

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Hepimizin karısı, kızı, annesi, bacısı bu vahşiler yüzünden gündüz bile yolda yürüyemez oldu. Bu nedenle ona isnat edilecek suç sadece mal gasp etmekle sınırlı kalmamalı. Yolda kendi başına yürümek isteyen kadınların bu özgürlüğünü elinden almak suçuyla yargılanmalı.”