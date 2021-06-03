Bu yapılandırma nefes aldıracak

Yeni Akit Ankara

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi.

Kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor

Milletvekili Şahin Tin; “Düzenlemeyle, vatandaşlarımızın kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller, amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkânı sağlanıyor” dedi.

Yükümlülüklerini yerine getirene kolaylık sağlanıyor

Milletvekili Şahin Tin; “Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması amaçlanıyor. Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak” ifadelerini kullandı.

Belediye borçları da yapılandırmaya dahil

Milletvekili Şahin Tin; “Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alıyor” diye konuştu.

Ödemelerde taksit imkanı sunuluyor

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları, geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verileceğini belirten Milletvekili Şahin Tin, matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin, ikişer aylık dönem halinde azami 6 eşit taksitte ödeneceğini söyledi. Milletvekili Şahin Tin; “Düzenlemeyle, gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanıyor. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde ise borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 ve ya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ise ödeme yapılamayacak. Ayrıca Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da yapılandırılıyor” dedi.

Bu alacaklar kapsam dışı

Milletvekili Şahin Tin, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezalarının ise kapsam dışında olduğunu sözlerine ekledi.