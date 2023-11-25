  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye yerli ve milli fanta üretti! 6 liradan satılacak

Cumhurbaşkanı’nın önünde hain tezgâh! Türkiye gündemine bomba gibi düştü! “Payitaht” dizisi detayı şok etti

Yunanistan'da çok büyük panik! Televizyon, gazeteler, radyolar Türkiye'nin NOTAM kararını korku içerisinde servis etmeye başladı

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

İsrail gemisi kamikaze drone ile vuruldu

Bebek katili Netanyahu'dan skandal sözler... İspanya ve Belçika'ya 'teröre destek vermekle' suçladı

Kuruluş Osman’ın Orhan Bey'i: O sahnede zorlandım

Sipariş fişinde korkunç sözler! Skandal ötesi olay

Küçük yatırımcı için alım noktaları...Gram ve çeyrek altın fırsat sunar mı?

İYİ Parti'de zelzele zinciri sürüyor! Önce baskıyla imza sonra istifa
Spor 'Bu yalanı kim attı?' Galatasaray yönetimi o yalanı atanı arıyor!
Spor

'Bu yalanı kim attı?' Galatasaray yönetimi o yalanı atanı arıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 19:39:00 -
'Bu yalanı kim attı?' Galatasaray yönetimi o yalanı atanı arıyor!

Ortaya atılan Real Madrid haberlerinin ardından heyecanlanan Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeriyle yapılan görüşmeden sonra rahat bir nefes aldı. Şimdi odaklanılan nokta, iddiayı ortaya atan kişiyi bulmak.

Mauro Icardi'nin Real Madrid'e gideceği iddiası çıktığı gibi jet hızıyla yalanlandı... Galatasaray yönetimi derin bir oh çekti.

Korkulan dedikodunun yayılması ve Icardi'nin kafasının karışmasıydı. Çünkü bu tarz haberlerde yalanlama gelmemesi durumunda oyuncu menajerlerin hücumuna uğrar ve vaatleriyle oyuncuyu etkilemeye çalışırlar.

Menajerinden bilgi alındı

Her ne kadar Icardi, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmese de gündem Real Madrid olunca akan sular da duruyor.

Galatasaray yönetimi de böyle bir haberi yalanlayamazdı. Öyle bir durumda oyuncunun aklına "Ben haketmiyor muyum?" fikri yerleşirdi. Yönetim şimdi Icardi yalanını ortaya atan TWM'ye dedikoduyu uçuranın adını arıyor. Henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Menajerleri ise Icardi ile Real Madrid haberler hakkında bilgileri olmadığını kulübe iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23