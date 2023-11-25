'Bu yalanı kim attı?' Galatasaray yönetimi o yalanı atanı arıyor!

Mauro Icardi'nin Real Madrid'e gideceği iddiası çıktığı gibi jet hızıyla yalanlandı... Galatasaray yönetimi derin bir oh çekti.

Korkulan dedikodunun yayılması ve Icardi'nin kafasının karışmasıydı. Çünkü bu tarz haberlerde yalanlama gelmemesi durumunda oyuncu menajerlerin hücumuna uğrar ve vaatleriyle oyuncuyu etkilemeye çalışırlar.

Menajerinden bilgi alındı

Her ne kadar Icardi, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmese de gündem Real Madrid olunca akan sular da duruyor.

Galatasaray yönetimi de böyle bir haberi yalanlayamazdı. Öyle bir durumda oyuncunun aklına "Ben haketmiyor muyum?" fikri yerleşirdi. Yönetim şimdi Icardi yalanını ortaya atan TWM'ye dedikoduyu uçuranın adını arıyor. Henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Menajerleri ise Icardi ile Real Madrid haberler hakkında bilgileri olmadığını kulübe iletti.

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