'Bu yalanı kim attı?' Galatasaray yönetimi o yalanı atanı arıyor!
Ortaya atılan Real Madrid haberlerinin ardından heyecanlanan Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeriyle yapılan görüşmeden sonra rahat bir nefes aldı. Şimdi odaklanılan nokta, iddiayı ortaya atan kişiyi bulmak.
Mauro Icardi'nin Real Madrid'e gideceği iddiası çıktığı gibi jet hızıyla yalanlandı... Galatasaray yönetimi derin bir oh çekti.
Korkulan dedikodunun yayılması ve Icardi'nin kafasının karışmasıydı. Çünkü bu tarz haberlerde yalanlama gelmemesi durumunda oyuncu menajerlerin hücumuna uğrar ve vaatleriyle oyuncuyu etkilemeye çalışırlar.
Menajerinden bilgi alındı
Her ne kadar Icardi, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmese de gündem Real Madrid olunca akan sular da duruyor.
Galatasaray yönetimi de böyle bir haberi yalanlayamazdı. Öyle bir durumda oyuncunun aklına "Ben haketmiyor muyum?" fikri yerleşirdi. Yönetim şimdi Icardi yalanını ortaya atan TWM'ye dedikoduyu uçuranın adını arıyor. Henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Menajerleri ise Icardi ile Real Madrid haberler hakkında bilgileri olmadığını kulübe iletti.
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