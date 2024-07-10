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Yerel Bu yalana inanmayın! Oysa kombi tamir edecekti
Yerel

Bu yalana inanmayın! Oysa kombi tamir edecekti

Yeniakit Publisher
2024-07-10 23:31:00 -
Bu yalana inanmayın! Oysa kombi tamir edecekti

Afyonkarahisar’da kombi tamircisi olarak kendini tanıtan kişi hırsız çıktı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kendisini kombi tamircisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yapmak isteyen şahıs polisin takibi sonrası kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kombi tamircisi olarak evlerine aldıkları şahsın hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler ardından yaptıkları takip sonrası kendisini kombi tamircisi olarak tanıtan E.Y.’yi gözaltına aldı. Şahsın bir evden miktarı henüz tespit edilmeyen ziynet ve değerli eşyalar çaldığı ortaya çıktı. Yakalanan şüphelinin hırsızlık amacıyla Denizli’den Şuhut’a geldiği belirtildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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