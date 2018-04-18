Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu yağı cildinize sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

Güzelliğinize katkı sağlayacak, cilt kusurlarınızı tedavi edip bebek gibi bir cilde kavuşmanızı sağlayacak bu yağ, tam bir mucize! Saç bakımından cilt bakımına birçok alanda kullanabileceğiniz bu yağdan vazgeçemeyeceksiniz. İşte cilt bakımı için mucize etkiler yaratan o yağ ve kullanımı…

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:53
Bu yağı cildinize sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

DOĞAL SAÇ BAKIMI
Hint yağı tam bir mucize! Saç bakımından cilt bakımına kadar ciltte meydana gelen tüm problemleri tedavi ediyor. Saçlarını nemlendirmek için bir kaç damla hint yağını saç uçlarına uygulayabilirsiniz. Hint yağını saç derinize sürerek saçlarınızın uzamasına da katkı sağlayabilirsiniz. Yoğun yapısı nedeniyle, hint yağını kolay uygulamak için hindistan cevizi yağından destek alabilirsiniz. Aynı miktarda hindistan cevizi ve hint yağını karıştırarak saç diplerine masaj yaparak yedirebilirsiniz. Bu doğal bakımı saçında 1 saat kadar bekletmeniz ve haftada iki kere uygulamanız yeterli olur..

DOĞAL KALIN KAŞLAR
Ricinoleic asit, E vitamini, mineral, protein bakımından oldukça zengin olan hint yağı doğal kalın kaşlara kavuşmanı da sağlıyor. Kaş ve kirpik dökülmelerini önlemekle kalmıyor, küsen kaşların yeniden çıkmasını da sağlıyor.

Hint yağını kaş ve kirpiklerinize uygularken; derinle fazla temas etmemesine, temiz cilde uygulamaya ve çok fazla sürmemeye dikkat etmelisiniz. Bir pamuk yardımıyla her akşam yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Üç ay düzenli kullanarak doğal kalın kaşlara kavuşabilirsiniz.

DUDAK BAKIMI
Hint yağı, dudakların korunmasında da mükemmel bir araç. Dudaklarımız hızlıca canlanıp iyileşseler de nemsiz kaldıklarında kolaylıkla kurur ve soyulmaya başlarlar.
Hint yağını kullanarak dudak sağlığınızı koruyabilir, doğal ışıltısını geri kazandırabilirsiniz.


(Sabah)
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:53
  1. kalın kaş
  2. doğal kaş
  3. hint yağı
  4. yağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?
    1. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu..
    2. Ermenistan'da protestolar büyüyor! 72..
    3. NATO’ya F-35 resti
    4. "Futboldan gelmeyen paralar ile..
    5. Çin, Tayvan Boğazı'nda gözdağı verecek
    6. Devlet Bahçeli'den "seçim" açıklaması
    7. Son dakika: Erken seçim kararı yabancı..
    8. Seçimler ikinci tura kalırsa ne olur?
    9. Bahçeli'den erken seçim mesajı!
    10. CHP mızıkçılığa başladı: 'SİHA..
    11. İYİ Parti kampanya başlattı!
    12. Belediye seçimleri ne zaman? Muhtarlık..
    13. Erken seçim önergesi TBMM'ye sunuldu
    14. Tecrübeli hoca derbide rotasyona..
    15. "Erken seçim piyasayı rahatlattı"
    16. Bursa'da kritik gün belli oldu
    17. Muhtarlık seçimlerinin tarihi de belli..
    18. Başbakan: Önemli olan ben değil..
    19. Tosun Paşa, Beşiktaş'a para basıyor
    20. Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet..
    CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
    CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    "Türkiye’ye karşı savaşmayız"
    "Türkiye’ye karşı savaşmayız"
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar