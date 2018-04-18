Bu yağı cildinize sürdüğünüzde bakın neler oluyor?

DOĞAL SAÇ BAKIMI

Hint yağı tam bir mucize! Saç bakımından cilt bakımına kadar ciltte meydana gelen tüm problemleri tedavi ediyor. Saçlarını nemlendirmek için bir kaç damla hint yağını saç uçlarına uygulayabilirsiniz. Hint yağını saç derinize sürerek saçlarınızın uzamasına da katkı sağlayabilirsiniz. Yoğun yapısı nedeniyle, hint yağını kolay uygulamak için hindistan cevizi yağından destek alabilirsiniz. Aynı miktarda hindistan cevizi ve hint yağını karıştırarak saç diplerine masaj yaparak yedirebilirsiniz. Bu doğal bakımı saçında 1 saat kadar bekletmeniz ve haftada iki kere uygulamanız yeterli olur..

DOĞAL KALIN KAŞLAR

Ricinoleic asit, E vitamini, mineral, protein bakımından oldukça zengin olan hint yağı doğal kalın kaşlara kavuşmanı da sağlıyor. Kaş ve kirpik dökülmelerini önlemekle kalmıyor, küsen kaşların yeniden çıkmasını da sağlıyor.

Hint yağını kaş ve kirpiklerinize uygularken; derinle fazla temas etmemesine, temiz cilde uygulamaya ve çok fazla sürmemeye dikkat etmelisiniz. Bir pamuk yardımıyla her akşam yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Üç ay düzenli kullanarak doğal kalın kaşlara kavuşabilirsiniz.

DUDAK BAKIMI

Hint yağı, dudakların korunmasında da mükemmel bir araç. Dudaklarımız hızlıca canlanıp iyileşseler de nemsiz kaldıklarında kolaylıkla kurur ve soyulmaya başlarlar.

Hint yağını kullanarak dudak sağlığınızı koruyabilir, doğal ışıltısını geri kazandırabilirsiniz.