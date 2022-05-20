Bu videoyu Kemalist medyada bulamazsınız! Konser verdirilen şarlatan Lemi Yunanistan'da bakın nasıl tanıtılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen ve Pontus geleneğini yaşatmaya çalıştığını bir röportajında açıkca belirten, 19 Mayıs 1919'un soykırım olduğunu iddia eden Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdirmesi tepkilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu, Türkleri soykırımcı ilan eden Apolas Lermi'yi İBB'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahneye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta düzenlenen Apolas Lermi konseri sosyal medyada tepki çekti.

Yandaş Cumhuriyet ve Sözcü'nün söz konusu konsere sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Çok büyük ve uzun bir değerlendirmeye gerek yok. Onu alın, bir de Murat Boz var. O da konser verdi. Terini silip, genç kızlara atıyor. Ne yazıktır ki başörtülü kızlar da o başörtülü havluyu almaya çalışıyor. İşte Türkiye’yi götürmek istedikleri yer bu. Mustafa Kemal diyorlar, Atatürk diyorlar. Ama bir şarkıcı terini silip atıyor. Genç kızlarımızda o terli havluyu almak için birbirleriyle yarışıyor. Böyle bir Türkiye’yi özlemişlerse buyursunlar" dedi.

Yeniakit Haber Müdürü Murat Alan ise "Lermi’yi tanıtırken Türkiye’de Ermenilere, Kürtlere, diğer halklara soykırım uygulanıyor. O da büyük alkışlarla buna karşı çıkmıyor. Çıkıp konser veriyor. İşte bu Lermi’ye çıkıp CHP’li belediyede konser veriliyor. Cumhuriyet ve Sözcü bir şey demiyor" ifadelerini kullandı.