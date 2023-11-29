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Ekonomi Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek
Ekonomi

Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek

Yeniakit Publisher
2023-11-29 15:01:04 - 2023-11-29 15:01:03
Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek

Bugün ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamları açıklanacak. Avro Bölgesi’nde tüketici güveni kasım ayı verisi ve ekonomik güven endeksi açıklanacak.

Borsa İstanbul dün önceki bir kaç güne göre daha düşük işlem hacmi ile dar bir aralıkta hareket etti. 8.000 üzerinde tutunmanın izlendiği endekste bu seviye üzerinde kalıcılık yukarı yönlü beklenti korunmaya çalışılacak. Bugün ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamları açıklanacak. Avro Bölgesi’nde tüketici güveni kasım ayı verisi ve yine aynı dönem için ekonomik güven endeksi rakamları açıklanacak.

Piyasan dinamikleri

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 0.17 düşüşle 8.093,54 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.046, en yüksek seviye ise 8.149 oldu. Toplam işlem hacmi 92.8 Milyar TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi piyasalarda veri beklentisi ön plana çıkarken küçük yatırımcı da en küçük bir hareketlilik için yurt dışındaki verileri de es geçmemek niyetinde. Borsa İstanbul endeksi şu saatler itibarıyla 8094 seviyesinde ve psikolojik sınır olarak telakki edilen 8 bin bandının aşılması da küçük yatırımcılar için pozitif bir algı olarak ön plana çıkıyor.

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