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Gündem Bu vatana ihanet değil de nedir? CHP'nin ortağı DEM Parti'den büyük alçaklık
Gündem

Bu vatana ihanet değil de nedir? CHP'nin ortağı DEM Parti'den büyük alçaklık

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:11:00 - 2024-02-09 10:12:14
Bu vatana ihanet değil de nedir? CHP'nin ortağı DEM Parti'den büyük alçaklık

CHP'nin yerel seçimde ortaklık masasına oturduğu DEM Parti açık açık terör propagandasına devam etti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri, kentteki bir köprüye terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

Her bir karışı şehit kanlarıyla sulan Türkiye topraklarında DEM Parti, vatana ihanete devam ediyor.

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP/DEM'de skandallar bitmiyor. CHP'nin her fırsatta destek verdiği parti, açıkça terör örgütü propagandası yapmaktan geri durmuyor.

TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ ASTILAR

Skandalın adresi bu kez Adana olarak kayda geçti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntüler, "Öcalan'a özgürlük talebi" adı altında PKK'ya yakın yayın yapan Mezopotamya Ajansı tarafından servis edildi.

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Yorumlar

HII

BU TERÖRİSTLERÌN PARTÌLERÌNÌ KAPATMAYANLAR KAPATAMAYANLAR KORKKAKLAR VE KANUN OLUPTA SESÌNÌ ÇIKARMAYAN YÜREKLERÌ YEMİYOR BU TERÖRİSTLERERÌN ELLERÌNE BU KOZLARI VERENLER SES ÇIKARMAYANLAR YARGI BU KONULARDA BU HÜKÜMET CESARETSÌZ VE BECERÌKSÌZ

Yazık

Korkarım ki böyle giderse ve devlet demir yumruğunu göstermezse Türkiye’nin hali de Osmanlı’nın Sonu gibi olacak görünüyor
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