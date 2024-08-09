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Teknoloji Bu uyarıyı belki de ilk kez duyacaksınız! ChatGPT’nin sesli modu kullananlar aman dikkat!
Teknoloji

Bu uyarıyı belki de ilk kez duyacaksınız! ChatGPT’nin sesli modu kullananlar aman dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:58:00 -
Bu uyarıyı belki de ilk kez duyacaksınız! ChatGPT’nin sesli modu kullananlar aman dikkat!

Yapay zeka devi OpenAI ardını kesmeyen yeniliklerle gelmeye başlarken sesli modunu kullanan kullanıcılara uyarıda bulundu.

Yapay zeka devi OpenAI ardını kesmeyen yeniliklerle gelmeye başlarken sesli modunu kullanan kullanıcılara uyarıda bulundu.

Merkezi ABD’de bulunan OpenAI şirketi, bazı kullanıcıların, yapay zeka modeli ChatGPT’nin gerçekçi seslendirme özelliğine “duygusal olarak bağımlı hale gelebileceği” konusunda uyardı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ChatGPT ve yapay zeka modeliyle sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneği üzerinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi.

SESLİ MOD GERÇEKÇİ VE DOĞAL

Yürütülen ilk incelemeler sonucu, seslendirme seçeneğinin, girdilere verdiği 232 milisaniyelik yanıt süresinin ortalama bir insanın konuşma sırasındaki tepki süresine oldukça yakın olduğu belirtilen açıklamada, kullanıcıların, “gerçekçi ve doğal” olması nedeniyle bu teknolojiyle duygusal bağ kurduklarını gösteren bir dil kullandıkları kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka modelinin seslendirme özelliğiyle kurulan duygusal bağın “bağımlılığa” yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
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“Sesli Mod”un, yalnız bireylere fayda sağlayabileceği ancak insan ilişkilerini etkileyebileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu özelliğin, aralarında yetkisiz ses üretiminin de bulunduğu “yeni riskler” sunduğu da aktarıldı.

Açıklamada, teknolojinin kullanıcılar için görevleri tamamlama ve konuşmalarla ilgili ayrıntıları hatırlama yeteneğinin “aşırı güven ve bağımlılık” yaratabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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