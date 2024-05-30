Bu uyarılara kulak verin! Kilo vermeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yaza girmeye hazırlanırken çoğu kişiyi kilo verme telaşı sardı. Bu süreçte diyet yapmaya karar verdiyseniz doğru sanılan pek çok yanlış bilgiye rastlayabilirsiniz. Çevrenizde veya internette karşılaştığınız kilo verme yöntemlerini uygulamadan önce, mutlaka bir uzmana danışmanız ve kişiye özel beslenme programını tercih etmeniz gerektiğini vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezginur Aksipahi, beslenme ve diyette doğru sanılan efsaneleri anlattı.

Yanlış: Aç kalırsam kilo veririm

Aç kalırsam kilo veririm düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna değinen Dyt. Aksipahi, “Gerçek: Yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek ve yağ yakımını hızlandırmak için günde 3 ana öğün yapmak önemlidir. Ara öğün sayısı ise yaşam standartlarına veya hastalık varlığına göre değişebilir. Örneğin; diyabeti olan bireye, kan şekerini kontrol altında tutabilmek için sık öğünlü bir beslenme planlaması yapılmalıdır. Öğün atlayıp kendilerini aç bırakan bireylerde uzun süreli açlığın getirdiği kontrolsüz yeme isteği ve tek öğünde büyük porsiyonlar tüketilmesi sonucu, yaşam kalitesinde düşüş ve metabolizma dengesizliği meydana gelmektedir. Ayrıca ilk öğün olan kahvaltının, metabolizmamızı uyandırmada rolü büyüktür. Kahvaltının atlanması durumunda metabolizma yavaşlar. Öğün atlamayarak açlığı kontrol altında tutmak sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilk adımı atmaktır” açıklamasında bulundu.

“Kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, yaz aylarında hem ferahlatıcı hem de besleyici bir öğün tercih edebilirsiniz” diyen Dyt. Aksipahi, şu öğün önerisinde bulundu.

“4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf

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1 tatlı kaşığı keten tohumu

4-5 tane çiğ badem

1 porsiyon yaz meyvesi.”

Yanlış: Ekmek, makarna, pilav yemezsem zayıflarım

Dyt. Aksipahi, “Karbonhidrat tüketimin sınırlandırılması, en çok karşılaşılan yanlışların başında gelmektedir. Karbonhidratlar tek başına kilo alımına sebep olmaz. Karbonhidrat seçimleri ve fazla kalori alımı kilo almaya sebep olur. Karbonhidratlı besinler beslenme programından çıkarıldığında, vücudumuz, temel ihtiyacı olan karbonhidratı önce kandan sonrasında kaslardan almaya çalışır. Bu sebeple kas kayıplarına zemin hazırlanır. Kas kayıpları da su kayıplarına sebep olur. Böylece karbonhidrat alımı olmadığında tartıdaki değişim kişiyi tatmin edebilir ama aslında kayıp kaslardadır. Kas kütlesindeki kayıptan dolayı yavaşlayan metabolizmada yağ yakımı azalır ve verilen kilolar hızlıca geri alınabilir. Sonuç olarak, diyette dengeli ve doğru karbonhidrat tüketimi kas kaybını engeller ve yağ yakımını destekler” dedi ve şu öneride bulundu:

“Beslenmenizde beyaz un, pirinç gibi gıdalar yerine tam tahıllı besinler, kuru baklagiller ve meyveler gibi kompleks karbonhidratları tercih ederseniz, kan şekeriniz dengelenir ve lif alımınız artar.”

Yanlış: Yağ tüketirsem vücudum yağlanır

Hangi çeşit yağların seçildiğinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Dyt. Aksipahi, “Trans yağlar yerine doğal yağları kullanmak en idealidir. Beslenmemize dahil ettiğimiz bazı doğal yağlar ölçülü bir şekilde alındığında zayıflamaya bile destek olabilir. Özellikle bazı hormonlar ve yağda çözünen vitaminler için yağ alımı gereklidir. Hindistan cevizi yağı, chia tohumu, ceviz, zeytinyağı, zeytin, avakado gibi yağlar ve yağ içeriği olan besinler tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

Yanlış: Sağlıklı besinleri istediğim kadar yiyebilirim

Sağlıklı besinleri istediğim kadar yiyebilirim düşüncesinin yanlış olduğuna işaret eden Dyt. Aksipahi,

“Meyveler sağlıklı gözükse de fazla miktarda tüketilmemelidir. Meyvelerde fruktoz adlı meyve şekeri bulunur. Fruktoz karaciğerde, kanda bulunan bir yağ çeşidi olan trigliseride dönüşür. Böylece yağ miktarında artışa sebep olur. Fazla meyve tüketmek, sağlıklı bulduğumuz diğer besinler de dahil olmak üzere alınan kalori miktarını artırır ve kilo artışı meydana gelir. Sadece su sıfır kaloridir ve kalori artışına yol açmaz. Hiçbir besini ihtiyaçtan fazla kullanmamak ve porsiyon kontrolüne özen göstermek gerekir” dedi.

Yanlış: Gece yemek yersem kilo alırım

Gece yemek yersem kilo alırım düşüncesinin de yanlış olduğunu belirten Dyt. Aksipahi, sözlerine son olarak şunları ekledi:

“Gerçek: Öğünleri gece ve gündüz olarak ayırmak yerine, günün tamamında alınan kaloriye bakılması daha doğrudur. Çünkü alınan toplam kalori kadar kilo artışı meydana gelmektedir. Gün boyunca alınan besinlerin porsiyonları ölçülü olduğu sürece, gece yemek yemek gündüzden daha fazla kilo artışına sebep olmaz. 20.30-21.00 saatlerinde akşam yemeği yiyebiliyorsanız bu durum sizi korkutmasın. Ölçü ve porsiyona dikkat etmek sizin kurtarıcınız olacaktır.”

“Öneri: Son ara öğünü uyumadan 2 saat önce yapmak, sabah aç bir şekilde uyanmanıza engel olacak iyi bir seçenektir.”