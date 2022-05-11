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Medya Bu utanmaz tövbe etmemiş miydi? Mehmet Ali Erbil'den açık açık sarkıntılık
Medya

Bu utanmaz tövbe etmemiş miydi? Mehmet Ali Erbil'den açık açık sarkıntılık

Milli ve manevi değerlere muhalif rezillikleri ile bilinen Mehmet Ali Erbil'in ismi yine skandal bir olaya karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 16:07:00 - 2022-05-11 16:45:26

Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil yeni bir olayıyla yine gündeme geldi.

Uzun süren rahatsızlığının ardından ölümden dönen ve yaptığı rezillikler nedeniyle tövbe edip, Allah’a yalvardığını ve hatta Hacca gitmeyi düşündüğünü duyuran Mehmet Ali Erbil, ayağa kalkar kalkmaz skandallara yeniden başladı.

Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir derginin ödül törenine katıldı.

Skandal sözler

Ödül vermek  için sahneye çıkan Erbil, gecenin sunucusu olan Melike Öcalan'ı kastederek, "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" diyerek rezil ifadeler kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in sözleri büyük tepki çekerken sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Yine güldürmedin Mali' yorumları yapıldı.

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