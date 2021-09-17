Bu utanmaz, anketçiliği bırakmamış mıydı? Sözde araştırması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini hedef aldı

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"İttifak dışında kalan partilerin seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl hareket edecekler?" araştırması yaptıklarını söyleyen Kemal Özkiraz, adeta HDP'yi Millet ittifakına eklemlemek için çabaladı. "HDP seçmenleri CB seçiminde ne yapar?" diye sorduklarında belirten Özkiraz, "HDP seçmenlerinin çok büyük kısmı, Muhalefetin desteklenmesi halinde Parti politikasına uygun davranacaklarını söylüyor." ifadesini kullandı.

"Fakat HDP, Erdoğan'a destek açıklarsa seçmenine aynı oranlarda hakim değil." diyen Özkiraz, "HDP Erdoğan'a destek verecek olsa bile (bunun asla olmayacağını düşünüyorum) HDP seçmeninin sadece 4,5'i Erdoğan'a oy verirken, muhalif adaya oy veririm diyenler tepkisel bir artışla 62,3 oluyor." diye konuştu.

Demirtaş'ı öve öve bitiremedi

Selahattin Demirtaş güzellemesi yapmayı da ihmal etmeyen Kemal Özkiraz, "Demirtaş'ın adaylığı YSK eliyle engellenirse onun işaret edeceği adaya oy veririm diyen HDP seçmeni çok yüksek. Demirtaş'ın işaret ettiği adaya oy vermem diyen HDP seçmeni 0 yazıyla SIFIR. Demirtaş Kürt siyasal hareketinin en büyük belirleyicisi ve doğal lideri olmuş." dedi.

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini hedef aldı

Özkiraz tüm bu yazdıkları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccüh ile karşılandığı Diyarbakır ziyaretini hedef aldı: "Birinci bölümün özeti Erdoğan, HDP seçmenini kandıramamış. Çok fazla anlam yüklenen Diyarbakır seyahatinin etkisi de sıfır olmuş."

'Referandumdan evet çıkarsa şirketimizi kapatmayı taahhüt ettik'

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 2017 yılındaki evet-hayır refendumuna giden süreçte, Halk Tv sunucusu Uğur Dündar'a bir mesaj göndermiş ve ona canlı yayında şu açıklamalarını okutmuştu:

"Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."

2017 referandumunda, sandıktan, yüzde 51.41 evet, yüzde 48.59 hayır oyu çıkmıştı.