Bu utanç da Saadet’e yeter!

Merhum Necmettin Erbakan’ın kurduğu Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partilerini “Laik cumhuriyete aykırı eylemleri” iftiralarıyla kapattıran ve Milli Görüş camiasına olmadık zulümleri reva gören CHP zihniyetiyle kol kol olan Hoca’nın son emaneti Saadet Partisi’nin mevcut yönetimi büyük tepki topluyor.

Kişi sevdikleriyle beraberdir

Konuya ilişkin akit’e konuşan Refah Partisi 19-20. Dönem Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz, şunları dile getirdi: “Saadet Partisi’nin bunlarla birlikte olması üzüntü verici bir durumdur. Herkes sevdikleriyle haşrolunur. Partililerin bile oy vermediği yüzde 1’in altında olan oyu böyle bir ittifakla sıfıra daha da yaklaşacaktır. Yerel seçimler sonrasında, ‘İstanbul ve Ankara’yı biz kaybettirdik’ diye övünen Hasan Damar bile ‘Şu andaki koalisyonu, Bahçeli’nin dediği gibi zillet ittifakının temsilcilerini tasvip etmiyoruz’ beyanı ortada. ABD ve AB’nin desteklediği ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket eden bir kişinin cumhurbaşkanlığı organizasyonu içinde yer almaları, ‘kişi sevdikleriyle beraberdir’in tam yansımasıdır. Temel Karamollaoğlu, ‘Çamlıca Camii neden açılıyor, hızlı tren, tüp geçit projeleri niye yapılıyor?’ tarzında CHP’nin bile cesaret edip söyleyemediği gayri millî ifadelerin sahibidir. Milli Görüş’ün adresinin Erdoğan olduğuna inanıyorum. Milletimiz de biliyor.”

50 yıllık mücadeleyi çöpe attılar

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat da, şunları söyledi: “Dün Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden bir partinin ihtirasları uğruna 50 yıllık bir mücadeleyi nasıl çöp haline getirdiğini millet olarak şahit olduk. Erbakan’ı ‘boncuk boncuk’ terleten ve İslam ile mücadelenin en azgın taraftarlarının yanında durmak nasıl bir aymazlıktır! Erbakan’ın kemiklerini sızlatırcasına asılan dev posterler, atılan ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları ve İzmir marşı eşliğinde CHP’nin adayının ilanının ironi tarzında bu partiye yapılması. Bunun hesabını hem bu dünyada hem de ahirette verecektir sorumluları ve destekçileri. CHP adayını seçtirdikleri takdirde, eminiz ki faiz kaldırılacak, zina, içki ve kumar yasaklanacak, adalet tesis edilecek, Müslümanlar özgürce inandığı gibi yaşayacak ve herkesin can, mal, namus, hak ve hukuk garantisi olacak; aynen 100 sene önce yaşandığı gibi... Teşekkürler, SP, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan!”

Bu fotoğraf projenin ilk adımıdır

Mili Görüş’ün içinden çıkan deneyimli gazeteci Fehmi Çalmuk da, şunları ifade etti: “Berat gecesi Hazreti Muhammed’in askerleri olmaya yeminli Milli Görüşçülerin gözüne sokarcasına ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz, Türkiye’ye laiktir laik kalacak’ sloganları attırmak da neyin nesidir? Allah’tan korkun; ‘siyasetin anahtar partisiyiz’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığını CHP’lilerden çok savunan SP Genel Başkanının fotoğrafıyla karşı karşıyayız. ‘Nereden bakarsan tutarsızlık’ diyor ya şair. Saadet Partisi yönetimi işte bu halde… Bu fotoğraf bir projenin ilk adımıdır. Bu mütedeyyin kesimin ruhlarındaki işgalin oylara sirayet etmesidir. SP’ye muhafazakâr kesimi dönüştürme görevi verilmiştir.”

Yeniden Refah Partisi: Utanç!

Yeniden Refah Partisi Lideri Dr. Fatih Erbakan’ın Basın Danışmanı Şerif Varol ise, Saadet Partisi önündeki o akşam için ‘utanç’ kelimesini kullanarak, şunları ifade etti: “Milli Görüşçüler, Cennetmekân Erbakan Hocamızın Genel Başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş’ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan’ın olduğu Yeniden Refah Partisi’dir.”

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