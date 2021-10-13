Bu ürünleri sakın ama sakın almayın! Erken ölüme neden oluyor

ABD'de yapılan bir çalışma, pek çok üründe bulunan fitalat adlı kimyasal maddenin yılda 55-64 yaş arasındaki 91 bin ila 107 bin kişinin ölmesine yol açtığını gösterdi.

Fitalatlar oyuncaklar, gıda ambalaj materyalleri, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. Zira bu kimyasallar, plastik esaslı ürünlerin sertliğini azaltmayı, esnekliğini artırmayı veya bunları şeffaflaştırmayı sağlıyor.

Şampuan, losyon, sabun ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin...

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; fitalatlar ayrıca şampuan, losyon, sabun ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin daha uzun süre dayanmasını için de kullanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri insanların kirli havalarda ve plastikle temas eden yiyeceklerle içecekleri tükettiğinde fitalatlara maruz kaldığını bildiriyor.

Çocuklar için de risk

Çocuklar emeklerken pek çok nesneye dokunuyor ve bunun ardından ellerini ağızlarına sokuyor. Bu davranış yüzünden tozdaki fitalat parçacıkları yetişkinlerden ziyade çocuklar için daha büyük bir risk teşkil ediyor.

Daha önce yapılan çalışmalar da söz konusu kimyasalları üreme sağlığındaki bozukluklarla ilişkilendirmişti. Ayrıca fitalatların astım, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve çocuklarda obeziteyle ilişkili olduğu görülmüştü.

Environmental Pollution adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni araştırmadaysa bilim insanları, 55-64 yaş aralığındaki 5 binden fazla yetişkinin idrarındaki fitalat seviyesini ölçtü. Veriler, ortalama 10 yıllık erken ölüm riskiyle kıyaslandı.

Bulgular, söz konusu yaş aralığında yılda 91 bin ila 107 bin kişinin fitalatlar sebebiyle herhangi bir nedenden, özellikle kalp ve damar hastalıklarından, dolayı erken ölümle karşılaşabileceğini gösterdi.