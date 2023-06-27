  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'dan Wagner açıklaması: Biz yapmadık

Kutsal topraklarda duygulandıran görüntü

CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...

Fatih Portakal canlı yayında Sözcü TV çalışanını azarladı

HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

İşte Batı'nın Afrika politikası: Aç ve fakir bırakmak için her şeyi yapmalıyız! Bu refahımız için şart

Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!

Başarısız darbe girişimlerinde hep aynı savunma: Hükümeti devirme amacımız yoktu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan rekor kırıldı Kılıçdaroğlu'nun 19 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi mesaj! 'Seçmen dersini verecek'
Sağlık Bu ürünleri alırken iki kez düşünün! Aman dikkat çocuklarda bu soruna sebep oluyor
Sağlık

Bu ürünleri alırken iki kez düşünün! Aman dikkat çocuklarda bu soruna sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 09:05:00 - 2023-06-27 09:40:35
Bu ürünleri alırken iki kez düşünün! Aman dikkat çocuklarda bu soruna sebep oluyor

Uzman isim, merdiven altı ürünlerin çocukların sağlığını olumsuz etkilediği söyledi ve aileleri uyardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan "merdiven altı" ürünlerin dikkat eksikliği olan çocuklarda hastalığı alevlendirdiğini belirtti.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, sağlıksız koşullarda üretilen çikolata ve şekerlemelerin hastalıklara davetiye çıkardığını, bayram dönemlerinde özellikle tatlı, şeker ve çikolata tüketiminde önemli artış yaşandığını belirtti.

Binici, hijyenik koşullardan yoksun, "merdiven altı" diye tabir edilen ortamlarda üretilen şeker, tatlı ve çikolata gibi ürünlerin tüketiminin, kan şekeri ile kolesterolde ani yükselmelere neden olabildiğini söyledi.

"Maliyeti düşürmek için sentetik tatlandırıcılar kullanılıyor"

Merdiven altı üreticilerin, maliyeti düşürmek için şeker pancarından yapılacak tatlıları sentetik tatlandırıcılarla yaptığını dile getiren Binici, "Tüketim süresi geçmiş bayat ürünler eritilerek yeniden satışa sunuluyor. Merdiven altı dediğimiz sağlıksız, hijyenden yoksun ürünlerde özelikle kimyasal madde içeren gıda renklendiriciler, katkı maddeleri ve tatlandırıcılar kullanılıyor, bunlar erişkin ve çocuk sağlığı için tehlike arz ediyor. Bu tür üretim yerlerinde, insanlarda hastalık yapan birçok mikroorganizmanın barınması hastalıklara davetiye çıkarmaktadır." dedi."

Binici, özellikle bayram süresince tüketilecek şeker, çikolata, tatlı ve lokum gibi ürünlerin özelikle Türk Gıda Kodeksine uygun, tanınmış ve bilinir markalardan alınmasını önerdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merdiven altı ürünler astım bronşit hastaları için de sakıncalı

Merdiven altı ürünlerin kullanılması sonucu mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acillere yoğun başvuru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Binici, şöyle devam etti:

"Bayram alışverişlerinde ürünlerin özellikle ambalajı düzgün, tüketim tarihine mutlaka dikkatle bakmalıyız. Tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş, rengi solmuş, kokan, parlak olmayan mat renkli ürünlerden uzak durulmalı. Merdiven altı ürünlerin içerisindeki kimyasal tatlandırıcı, renklendirici ve katkı maddeleri erişkin ve çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonları, sindirim, hazımsızlık gibi şikayetlere, alerjik bünyesi olanlarda ise deri döküntülerine yol açmaktadır. Özellikle astım bronşiti ve dikkat eksikliği olan çocuklarda ise bu hastalıkları alevlendirebilir."

Kronik hastalığı olanların bayramda mevcut diyetlerine uymayıp düzenli kullanmaları gereken ilaçları almadıklarında şeker koması, yüksek tansiyon, mevcut böbrek hastalıklarında tetiklenme ve gut atağı ile acil servislerde yoğunluk oluşturduğuna işaret eden Binici, bayram sonrasında ise merdiven altı ürün tüketilmesine yönelik poliklinik başvurularında ciddi artış gözlemlediklerini anlattı.

Kronik hastalığı olanların yanı sıra yetişkin ve erişkinlere sağlıklı beslenme önerisinde bulunan Binici, "Yaz dönemindeyiz, şerbetli hamur işi tatlılardan uzak durulmalı bunun yerine kararında mevsimlik meyve tüketmeliyiz, özelikle sütlü tatlıların tüketimi daha uygundur. Bayramda kurban etiyle yapılan yemeklerde yağ ve tuz oranına dikkat edilmeli. Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra mevsim sebzeleriyle ölçülü şekilde tüketilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?
Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?

Sağlık

Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?

Herkes bu hatayı yapıyor! Kurban etleri nasıl saklanır?
Herkes bu hatayı yapıyor! Kurban etleri nasıl saklanır?

Kadın - Aile

Herkes bu hatayı yapıyor! Kurban etleri nasıl saklanır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23