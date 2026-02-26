  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı! IMF'den ABD'ye uyarı! Kamu borcuna dikkat çektiler 26 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Şubat 1994: Tarık Buğra'nın vefatı (Edebiyatçı, Roman, Hikâye Yazarı) Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!
Dünya Bu ülkeye tatil için gidecekler dikkat! Paketlenip gönderebilirsiniz
Dünya

Bu ülkeye tatil için gidecekler dikkat! Paketlenip gönderebilirsiniz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu ülkeye tatil için gidecekler dikkat! Paketlenip gönderebilirsiniz

Turizmde rekor kıran Japonya, yerel halkın huzurunu bozan ve taşkınlık çıkaran yabancı ziyaretçilere karşı denetimleri en üst seviyeye çıkardı. Sosyal medyada "sushification" etiketiyle paylaşılan ve taşkınlık yapan turistlerin polis tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildiği görüntüler, ülkedeki yeni güvenlik konseptini gözler önüne serdi.

Japonya'da artan turist sayısıyla birlikte kamu düzenini bozan ziyaretçilere yönelik daha sıkı önlemler tartışma konusu oldu. Sosyal medyada "sushification" gibi mizahi ifadelerle paylaşılan görüntüler, ülkede sorun çıkaran yabancı turistlerin hızlı şekilde gözaltına alınıp sınır dışı edildiği iddialarını gündeme taşıdı.

TURİSTLERE YÖNELİK İŞLEMLER HIZLANDIRILDI

Haberler’de yer alan habere göre, Japonya Adalet Bakanlığı ve Göç Hizmetleri Ajansı'nın verilerine göre, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve popüler turistik bölgelerde kamu düzenini bozan, kavga çıkaran ya da vandalizm yapan turistlere yönelik işlemler hızlandırıldı. Yetkililer, vize koşullarını ihlal eden veya kamu güvenliğini tehdit eden kişilerin gözaltına alındığını ve gerekli görülmesi halinde deport sürecinin başlatıldığını belirtiyor.

"STANDART GÜVENLİK PROSEDÜRÜ"

Sosyal medyada dolaşan bazı videolarda, polis ekiplerinin taşkınlık yaptığı öne sürülen yabancı ziyaretçileri yere yatırarak kelepçelediği ve gözaltına aldığı görülüyor. Bu görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "sushification" gibi alaycı bir ifadeyle paylaşılırken, Japon yetkililer uygulamanın standart güvenlik prosedürü olduğunu vurguluyor.

REKOR DÜZEYDE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Japonya, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla kapılarını yeniden açtıktan sonra rekor düzeyde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Ancak özellikle Kyoto, Osaka ve Tokyo gibi kentlerde aşırı turizm (overtourism) sorunu yerel halkın tepkisine yol açtı. Bazı belediyeler turist yoğunluğunu azaltmak için ek vergiler ve düzenlemeler getirirken, merkezi hükümet de kamu düzenini bozacak davranışlara karşı "sıfır tolerans" yaklaşımı benimsedi. Uzmanlar, Japonya'nın göç ve kamu güvenliği yasalarının zaten katı olduğunu, kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesinin yeni bir uygulama olmadığını ancak denetimlerin sıkılaştığını belirtiyor. İnsan hakları savunucuları ise gözaltı süreçlerinde orantılı güç kullanımı ve hukuki güvencelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, kamu düzenini bozan davranışlara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ediyor.

Japonya’da kritik erken seçim: Takaiçi LDP’nin geleceğini sınayacak
Japonya’da kritik erken seçim: Takaiçi LDP’nin geleceğini sınayacak

Dünya

Japonya’da kritik erken seçim: Takaiçi LDP’nin geleceğini sınayacak

Erken seçim yapılacak! Japonya sandık başına gitti
Erken seçim yapılacak! Japonya sandık başına gitti

Dünya

Erken seçim yapılacak! Japonya sandık başına gitti

Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı
Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı

Dünya

Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı

Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!
Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!

Dünya

Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!

Japonya'da tapınak yangını faciası! İkisi çocuk 5 kişi yanarak can verdi!
Japonya'da tapınak yangını faciası! İkisi çocuk 5 kişi yanarak can verdi!

Dünya

Japonya'da tapınak yangını faciası! İkisi çocuk 5 kişi yanarak can verdi!

Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor
Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor

Dünya

Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23