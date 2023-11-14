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Sosyal Medya Bu tuzaklara artık düşmeyin! Bir ibretlik dolandırıcılık hikayesi daha
Sosyal Medya

Bu tuzaklara artık düşmeyin! Bir ibretlik dolandırıcılık hikayesi daha

Yeniakit Publisher
2023-11-14 12:48:00 -

Sosyal medya üzerinden 'ek gelir kazanmak ister misiniz' başlıklı reklamlar yayınlayan şahıslar tuzaklarına çektikleri kişilere ek gelir imkanı sunacaklarını söyleyerek dolandırıyor. Arnavutköy'de yaşayan Batuhan Yerdelen isimli gençte sanal dolandırıcıların tuzağına düşerek 30 bin TL dolandırıldı.

Gelişen teknolojiyle birlikte Dünya'da bir çok işlem elektronik olarak yapılmaya başlandı. Özellikle pandemi döneminde artan internet kullanımı sonrasında dolandırıcılarda sanal ortamda yeni yöntemler üretmeye başladı. Sosyal medya platformları üzerinden 'ek gelir kazanmak ister misiniz' başlıklı reklamlar yayınlayan dolandırıcılar reklama tıklayan kişilere kendilerine internet ortamında yapacakları görevler vereceklerini ve tamamlanan görevler sonrasında para kazanacaklarını söylüyor. Görevleri yapmak için para yatıran kişiler küçük miktardaki ödemeleri geri alırken görevlerin ilerlemesiyle birlikte artan miktardaki ödemeleri geri alamadı. Arnavutköy'de yaşayan Batuhan Yerdelen isimli gençte sosyal medya üzerinden tıkladığı reklam sonucunda para kazanma hayali kurarken 30 bin TL dolandırıldı. Yerdelen emniyete giderek şikayetçi olurken dolandırıcıların rahat konuşmaları ise pes dedirtti. Kendi oluşturdukları mesajlaşma platformu üzerinden dolandırıcılık işlemini gerçekleştiren dolandırıcılar kendilerini şikayet edeceğini söyleyen mağdurlara ise polislerle beraber çalıştıklarını söyleyerek polis fotoğrafları yolladı.

Polislerle beraber çalışıyoruz diyerek polis fotoğrafları yollayarak kandırdılar

Kendilerinin dolandırıldığını anlayan sosyal medya kullanıcılarını paralarını kurtarmak için yaptıkları yazışmalarda dolandırıcılara kendilerini şikayet edeceklerini ve polise gideceklerini söylediklerinde ise inanılmaz cevaplarla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılar şahıslara polislerin ve karakol ortamının bulunduğu alanların fotoğraflarını atarak kendilerinin polislerle çalıştığını belirtti. O konuşmalarda mesajlaşma uygulamasında kayıt altına alındı. Mağdur olan Batuhan Yerdelen ise emniyete giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

“Beleşten para kazanmak olmuyor, alın teriyle paranızı kazanın”

Yaşadıklarını anlatan mağdur Batuhan Yerdelen, “Ben Arnavutköy'de yaşıyorum. Ben bir iş ilanı gördüm ve beni ek gelir kazanacağımı söyleyerek yönlendirdiler. Ben bu işe başladım Aslı diye biriyle konuştum ve bana görevler vermeye başladılar. Ben para yatırdım ve iki katını kazandım daha sonra görevler büyüdükçe bende daha fazla kazanmak istedim. Para yatırdıkça daha fazla kazandığımı söylüyorlardı. 5-10 bin derken son görev dediler ve bunu yapınca bütün parayı alabileceksiniz dediler ama parayı çekemedim. Beni başka birine yönlendirdiler ve o kişi benden 7 bin TL daha istedi. Ben tüm parayı çekemedim dolandırıcı olduklarını anladım ve 30 bin TL para kaybettim. Bize internet üzerinden ürün aldığımızı ve satıldıkça komisyon alacağımızı söylediler. Çok bilindik bir sayfayı kopyalamışlar sahte sayfaymış. Ben komisyon aldığımı düşündüm ve 50 bin TL param birikti diye düşündüm ama dolandırıldım. Ben tek mağdur değilim bir sürü mağdur olan var daha fazla para kaybeden var. Kendi kurmuş oldukları platform üzerinden bizimle iletişime geçiyorlar. Polislerle anlaşmalı olduklarını söylediler. Gençlere mesajım beleşten para kazanmak olmuyor alın teriyle paranızı kazanın” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasel

Eğitim düzeyi düşük ve kitap okunmayan toplumlarda sıkça görülebilecek konu işlenmiş.
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