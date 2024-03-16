Bu tuzağa dikkat! Nevzat Tarhan Hoca fotoğrafıyla dolandırıcılık

Prof. Dr Nevzat Tarhan Hoca’nın fotoğraflarını kullanan dolandıcılar vatandaşları yanıltıp aldatmaya devam ediyor.

Ünlü simaların fotoğrafını kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlar, bir haber sitesinin logosunu da kullanarak oluşturduğu sahte sitede bir psikiyatrist olmasına rağmen "Türkiye'nin önde gelen üroloğu erkek sağlığının sırrını paylaşıyor" ifadeleriyle Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın adını ve fotoğrafını kullanarak kamuoyunu yanıltıp aldatmaya devam ediyor.

Erişim engeline dair kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen, sahte bir site olduğundan dolayı muhataba ulaşılamadığı için sayfa kaldırılamıyor, tebligat çıkarılması dahi mümkün olamıyor.

Adli ve hukuki süreçleri başlattık ama…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilinmeyen bir firma benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak, hiçbir tıbbi değeri olmayan, üstelik benim alanıma girmeyen bir ilaç satmaya çalışıyordu. Üsküdar Üniversitesi olarak dolandırıcılıkla mücadele etmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerekli adli ve hukuki süreçleri başlattık. Ancak mücadelemiz teknik yetersizlik engeline takıldı. Hala arayanlar, inananlar oluyor. Sürecin her aşamasında hukuk birimimizle yapılması gerekeni yaptık. Elimizde erişim engeline dair kesinleşmiş mahkeme kararı var. Ancak buna rağmen uygulanmıyor, toplum sağlığı için adli sürecin etkin çalışması gerekiyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne “Erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması” talebiyle dava açılmış ve talep kabul edilerek karar Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmişti.

Mahkeme kararına rağmen…

Ankara’daki birlik ile yapılan görüşmelerde ise mahkeme kararının ellerine ulaştığı ancak ‘teknik yetersizlikler ‘nedeniyle sahte sitenin engellenemediği bilgisi alınmıştı.

Prof. Dr. Tarhan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla daha önce yaptığı açıklamada da dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekerek, “Sosyal medya mecralarının yoğun kullanımı güvenilmez bilgi salgınına neden oldu. Kişinin ilgi alanına giren, cazip ve güzel görünen her şeye inanılması toplum sağlığı açısından tehdit edici. Alışveriş, sağlık, ilaç ve beslenme önerileri gibi… Örnekleri artırabiliriz. Doğrulanmamış, sorgulanmamış her detay tehdit niteliği taşıyor. Günümüz internet çağının en başlıca problemi dezenformasyon.” uyarısında bulunmuştu.

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