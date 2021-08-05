"Bu Türkiye'ye büyük haksızlık!"

Münübe Yılmaz

İngiltere'nin COVİD sebebiyle Türkiye'yi hala "kırmızı listede" göstermesi bazı İngiliz milletvekillerinin tepkisini çekti. Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında güncellemeye giden İngiltere, trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi milletvekili Yasmin Qureshi, Londra hükümetinin Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarını "ayrımcılık" olarak değerlendirdi. SKY News'e konuşan Qureshi, yeterli sayıda kişiyi aşılamadığı gerekçesiyle İngiltere'nin Pakistan'ı kırmızı listede göstermesine karşı "kesinlikle aptalca bir uygulama" yorumunda bulunurken, delta varyantının görüldüğü Hindistan'ın aşı çalışmalarının oldukça yavaş seyretmesine rağmen kırmızı listeden sarı listeye çekildiğini vurguladı. Katar ve Birleşik Arap Emrilikleri (BAE) gibi ülkelerin de kırmızı listeden çıkartıldığına dikkat çeken İngiliz vekil "Hindistan büyük bir ülke, Katar ve BAE de zengin ülkeler. Pakistan, Hindistan'a nazaran küçük bir ülke ve küçük bir ekonomiye sahip. Türkiye ve Pakistan gibi kırmızı istede bırakılan ülkelere kesinlikle büyük bir ayrımcılık uygulanıyor." ifadesinde buldu. Bir diğer İngiliz İşçi Partisi milletvekili Naz Shah ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hindistan'ın kırmızı listeden çıkartılırken Pakistan'ın listede tutulmasına tepkisini "İngiltere'nin bu kararı oldukça şaşırtıcı. Hindistan'da günlük vaka oranı 100 binde yüzde 20 iken, bu oran Pakistan'da yüzde 14. Ancak Pakistan kırmızı listede kalırken, Hindistan sarı listeye alınıyor. Üstelik İngiltere'de en çok görülen Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğunu Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı oluşturuyor." sözleri ile gösterdi.