Bu, Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası! Sen ne diyorsun böyle Mister Kemal

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim!” sözlerini "Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası" olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Hayal mahsulü bir paradan bahseden Mister Kemal, aklımızla dalga geçmeyi pek seviyor" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim!” diyor.

Nedir?

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-Elinde bir baş soğan, dilinde kuyruklu yalan!

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Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrasıyla karşı karşıyayız.

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Hayal mahsulü bir paradan bahseden Mister Kemal, aklımızla dalga geçmeyi pek seviyor.

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Daha önce bu sütunda “Kemal Bey’in DEMANS başlangıcı evresinde olduğunu” okumuştunuz.

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Anlaşılan o ki, bu problemi “siyasi gaf” aşamasını çoktan geride bırakmış…

Seçim kampanyasındaki afişlere kadar tırmanmış…

-Eyvah ki, eyvah!"