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Medya Bu, Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası! Sen ne diyorsun böyle Mister Kemal
Medya

Bu, Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası! Sen ne diyorsun böyle Mister Kemal

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:31:00 -
Bu, Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası! Sen ne diyorsun böyle Mister Kemal

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim!” sözlerini "Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası" olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Hayal mahsulü bir paradan bahseden Mister Kemal, aklımızla dalga geçmeyi pek seviyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim!” sözlerini "Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrası" olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Hayal mahsulü bir paradan bahseden Mister Kemal, aklımızla dalga geçmeyi pek seviyor" ifadelerini kullandı. 

Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim!” diyor.

Nedir?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Elinde bir baş soğan, dilinde kuyruklu yalan!

***

Türk siyasi tarihinin en büyük, en akla ziyan palavrasıyla karşı karşıyayız.

***

Hayal mahsulü bir paradan bahseden Mister Kemal, aklımızla dalga geçmeyi pek seviyor.

ACİL ŞİFALAR

Daha önce bu sütunda “Kemal Bey’in DEMANS başlangıcı evresinde olduğunu” okumuştunuz.

***

Anlaşılan o ki, bu problemi “siyasi gaf” aşamasını çoktan geride bırakmış…

Seçim kampanyasındaki afişlere kadar tırmanmış…

-Eyvah ki, eyvah!"

 

 

 

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Yorumlar

Taraflı

2023 de milli gelirimiz kişi başına 25.000 $ olacak dese inanırdık....

Taraflı

2023 de aya iniş yapacağız dese daha gerçekçi olurdu...
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