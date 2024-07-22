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Yaşam Bu tür Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Yaşam

Bu tür Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-07-22 11:37:00 -
Bu tür Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Türkiye'de nadir bulunan kara leylekler ilk kez dronla görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler, Bingöl’de ilk defa dron ile görüntülendi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Halifan köyü sınırları içerisinde bulunan Yekmal şelalesini dron ile görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Saim Çakar, Türkiye’de nadir görünen kuş türleri arasındaki kara leyleklere rastladı. Kara leylekleri ve yuvalarını dron ile görüntüleyen Çakar, ilk defa Bingöl’de kara leylekler ile karşılaştığını belirtti. Türkiye’de nadir görülen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak bölgeleri tercih ediyor.

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