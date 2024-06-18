Fuat Bol, İslam âleminin üzerindeki ölü toprağını eleştirdi. İslam inancına göre haksızlık karşısında susmanın şeytanlık olduğunu belirten Bol, Müslümanların Gazze’deki soykırıma tepkisiz kalmasını ele aldı. İslam âleminin bu durumdan kurtulması gerektiğini vurgulayan Bol, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İslam aleminin üzerine tek kelime ile ölü toprağı serpilmiş.

Halbuki İslam inancına göre, haksızlık karşısında susan, tepki göstermeyen şeytandır. Hep şeytan deyip duruyoruz ama bunun ne manaya geldiğini bilmediğimiz gibi öğrenmek için de en ufak bir gayret göstermiyoruz.

Daha açık ifadesiyle, bütün bir İslam aleminin (2 milyarlık) bugün içinde bulunduğu halin adıdır şeytan. Şeytan, kötülüğün kişiselleşmiş (mücessem) halidir. İlahi huzurdan kovulma, tard edilme, rahmetten ırak olma manalarına gelmektedir.

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(...) İblis, Cenabıhak’ın yalnızca bir emrine muhalefet ederek şeytanlaştı; ya günümüz ‘marka’ Müslümanları?

Her an Cenabıhak’ın onlarca emrine muhalefet ediyorlar. Bu yaptıkları yetmiyor kahir ekseriyetiyle birer mücessem şeytan olarak tüm şeytanlıkları sergiliyorlar.

Öyle ki bu tür marka Müslümanlarının işledikleri yüzünden İblis’in soyundan gelen şeytanlara iş kalmadı. (...)

Marka Müslümanlarının günümüzde içine düştükleri (...) aşağılık ve zillet halleri, yapıp ettiklerinin sadece dünyadaki yansımalarından ibarettir.

‘Haşa zulmetmez kuluna Hüda’sı; herkesin çektiği kendi cezası!’

Hani ‘Mü’minler bir vücut gibi’ idiler; ‘Vücudun herhangi bir uzvuna bir diken batsa, bir ıstırap duysa vücudun her tarafı ondan rahatsız olur’du? Üstelik bu sözü sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselam) söylemişti.

Bu yüce Peygamberin ümmetinin ne hale geldiği, kendini İslam diye tanıtan alemin Gazze’deki mazlum ve masum Müslümanların uğradığı soykırıma gösterdikleri (göstermedikleri; zira kılını bile kıpırdatmıyorlar) tepkiden (tepkisizlikten) belli değil mi? (...)"