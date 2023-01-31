  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Babacan 6’lı masayı ele verdi Avrupa’dan aferin alacaklarmış

Öyle bir çökmüşler ki polis bile boşaltamıyor! 6’lı masaya 'sarayda yaşam' tokadı

13 Şubat çıkmazı 6’lı masada her kafadan ayrı bir ses! Aday yok, tarih belirsiz

"Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler"

Bir ilimizden daha petrol müjdesi gelmesi an meselesi! Herkes şaşkın: 38 noktadan petrol fışkırıyor

İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

Gözaltılar var! İP'li Belediyede yolsuzluk ve rüşvet çarkı

Son seçim anketi Türkiye'ye ilan edildi! Oy oranını 3 puan artıran parti...

Yetti gayri, Atatürk Havalimanı açılacak, patates 5 TL olacak!

Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık
Spor Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!
Spor

Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!

Galatasaray'da Okan Buruk tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve her önüne sunulan teklifi elinin tersiyle iterek giderek kulüpteki saygınlığını kaybeden Seferovic'in dün akşam çıkan haberlerde Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü. Ancak Portekiz basınından İsviçreli golcünün yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 18:15:00 -
Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!

Galatasaray'da Seferovic'in dün akşam çıkan haberlerde Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü. Ancak Portekiz basınından İsviçreli golcünün yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de Selçuk İnan'ın çalıştırıcılığını yaptığı Kasımpaşa, yıldız oyuncu için Galatasaray'la irtibata geçti. İstanbul'da mutlu olan 30 yaşındaki golcü ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa, transferde mutlu sona ulaşamadı.

Haris Seferovic'in kulübü Benfica, oyuncunun Kasımpaşa'ya imza atmasını onaylamadı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica, Haris Seferovic'in Kasımpaşa yerine İspanya'ya gitmesini istedi. Portekiz temsilcisi, Haris Seferovic için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Seferovic bugün Galatasaray'dan ayrılarak İspanya'ya gidecek ve orada sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Celta Vigo'da kiralık forma giyecek.

Bu sezon Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamayan Seferovic 13 maçta forma giydi. Yıldız isim gol atamazken, 2 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23