Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!

Galatasaray'da Seferovic'in dün akşam çıkan haberlerde Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü. Ancak Portekiz basınından İsviçreli golcünün yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de Selçuk İnan'ın çalıştırıcılığını yaptığı Kasımpaşa, yıldız oyuncu için Galatasaray'la irtibata geçti. İstanbul'da mutlu olan 30 yaşındaki golcü ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa, transferde mutlu sona ulaşamadı.

Haris Seferovic'in kulübü Benfica, oyuncunun Kasımpaşa'ya imza atmasını onaylamadı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica, Haris Seferovic'in Kasımpaşa yerine İspanya'ya gitmesini istedi. Portekiz temsilcisi, Haris Seferovic için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Seferovic bugün Galatasaray'dan ayrılarak İspanya'ya gidecek ve orada sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Celta Vigo'da kiralık forma giyecek.

Bu sezon Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamayan Seferovic 13 maçta forma giydi. Yıldız isim gol atamazken, 2 asist yaptı.