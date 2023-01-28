Bu transfer şok etkisi yaptı... Caner Erkin İstanbul'u mesken tuttu! Yeni takımı açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi karşılıklı olan feshedilen Caner Erkin'in yeni adresi merak ediliyordu. Tecrübeli futbolcunun takımı resmen belli oldu. Erkin, daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük ile sürpriz bir şekilde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e imza attı.

Daha önce ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılana ancak tepkilerden çekinmesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmayan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

Başakşehir, Çin'den Shaocong Wu'yu ve kulüpsüz olan Edgar Ie'yi transfer etmesinin ardından Caner Erkin ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F.Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."