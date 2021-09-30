Bu tiyatroya bir son verin! Davutoğlu ve Babacan'a 'Çevik Bir' sorusu

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde 28 Şubat'ın başaktörlerinden Çevik Bir için yürütülen algı operasyonları masaya yatırıldı.

"Hasta" denilerek cezaevinden tahliyesi istenen Çevik Bir ile ilgili konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Medine Bircan’ın olayı üzerinden hastalara reva görülen zulmü hatırlattı. Karahasanoğlu, hala Türk milletinden, başörtülü insanlardan ve puanları çalınan İmam Hatipliler'den özür dilenmediğini de sözlerine ekledi.

28 Şubat darbecilerinin içine düştükleri çukura da değinen Karahasanoğlu "Bundan sonra darbe yapmayı düşünenler, 28 Şubat darbesine kalkışanların nasıl mahkum olduklarını ve kurtulmak için hastalık bahanesiyle nelere müracaat ettiklerini bilsinler." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ve Babacan'a 'Çevik Bir' sorusu

28 Şubat postmodern darbesinden hükümlü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli er Çevik Bir için beklenen Adli Tıp sonucuna ilişkin yapılan haberle ilgili Ali İhsan Karahasanoğlu'nun kullandığı ifadeler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderdiğindeki AK Parti'yi sandıkta yenemeyen muhaliflerin gazına gelerek parti kuran Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a "Çevik Bir" ile ilgili soru soran Karahasanoğlu şunları söyledi.

"Çevik Bir mahkum ve şuan kesinleşmiş bir cezası var. Kesinleşmiş cezası olan Çevik Bir'e Cumhuriyet gazetesi hangi gözle bakıyor. Bir mahkum gözüyle mi bakıyor yoksa cezaevinden çıkması gereken bir masum görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman bir subayı bir generali olarak mı bakıyor? CHP Çevik Bir'e nasıl bakıyor? CHP'nin kuyruğuna katılan İYİ Partililer hangi gözle bakıyor? Onlarla ittifaka oturan Ahmet Davutoğlu hangi gözle bakıyor. Yani, eşinin başını açtırmaya çalışan Davutoğlu, Çevik Bir'e hangi gözle bakıyor?

Cumhuriyet gazetesi Çevik Bir'i çıkartmaya çalışıyor. Çevik Bir hasta olabilir, hiçbir şey demiyorum. Ali Babacan başörtülü eşi Zeynep Babacan şimdi yeniden üniversite okumaya ve mastır yapmaya heveslenmiş. Yıllar önce başörtü yasağı nedeniyle yapamamış. Ali Babacan'ın eşi Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yapabileceğini düşünüyor. Ama o Tayyip Erdoğan'ı indirip de kendisine başörtüsü yasağını uygulatan Çevik Bir ile kol kola yürürse...

Çevik Bir'in sağlık durumu iyi değil ama Çevik Bir'i şimdi kim temsil ediyor? CHP temsil ediyor. Niye? Çünkü Çevik Bir'i çıkarmaya çalışanlar onlar."