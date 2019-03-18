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Bu test ile hastalığınızı öğrenin

Dr.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
Bu test ile hastalığınızı öğrenin

Dr. Fevzi Özgönül, tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın altında kandida mantarı enfeksiyonunun olabileceğini ve yapılan tükürük testi ile bunu öğrenmenin mümkün olduğunu belirtti.


Kilo problemi, tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu ifade edenDr. Fevzi Özgönül, “Kandida herkesin bağırsak florasında olan bir mantar çeşididir. Özellikle sıcak, nemli ve karanlık bölgeleri sevdiği için bağırsak içerisinde ve genital bölgelerde ağız içinde kolaylıkla yerleşir” dedi.


Kandidadan yüzde yüz kurtulmanın hemen hemen imkansız olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, “Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi de yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz için de destektir. Sadece kontrolsüz üremeye başladığında geçirgen bağırsak sendromu oluşturup Haşimato tiroidi gibi, bir çok oto immün hastalığın da nedeni olabilmektedir. Kandida’nın hastalık oluşturması için kontrolsüz bir şekilde çoğalması yeterlidir. Vücudunuzda kandida olup olmadığını ise evinizde yapabileceğiniz ‘tükürük testi’ ile öğrenebilirsiniz” diye konuştu.


Dr. Özgönül, tükürük testi hakkında şu bilgileri verdi:


“Tükürük testi: Şeffaf cam bardak (üzerinde desen olmaması önemli)


Su: Cam bardağı 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah aç karına yataktan kalkınca su içmeden veya ağzımızı çalkalamadan bu su dolu bardağa tükürün. Eğer tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın. Büyük bir olasılıkla sizde kandida enfeksiyonu yok. Eğer tükürüğünüz su yüzeyinden dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle kandida enfeksiyonu vardır. Bu çay kürü kandida mantarını zayıflatarak probiyotik bakteriler tarafından kontrol altına alınabilmesini sağlamaktadır. 1 tutam aynısefa bitkisi ( püskül şeklinde bir tutam ) 1 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı. Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir. Yatmadan önce de 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı içilmesinde fayda var.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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