Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

MEB müfettişlerinin felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında hazırladığı soruşturma raporunda, mütedeyyin eğitimcinin lehine olacak öğretmen ve öğrenci ifadelerine yer verilmediği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 21 Şubat 2018 tarihli raporunda; tanık öğrenci ve öğretmenlerin Ercan Harmancı’ya yönelik müspet beyanları görmezden gelirken, İslam’ın tesettürle ilgili hükümlerini sosyal medya hesabından hatırlatan Harmancı’ya ait paylaşımlar “cinsiyet ayrımcılığı” olarak nitelendirildi.

Taraflı raporda öğretmeni böyle hiç ettiler

Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı’ya yönelik zulümde bir başka skandal patlak verdi. Veli Taşkale ve Cengiz Kalaağası isimli MEB müfettişlerinin Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında hazırladığı soruşturma raporunun taraflı ve önyargılı olduğu ifade edildi. “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor. Hem de zorunlu. Bir okulda soyunma odası diye varsa; bu zillet bu ümmete yeter” diyerek eğitim sistemindeki çarpıklığa dikkat çeken Harmancı’ya yönelik soruşturmada, mütedeyyin eğitimcinin lehine olacak hiçbir ifadeye yer verilmediği belirlendi. Tanık öğrenci ve öğretmenlerin Ercan Harmancı’ya yönelik müspet beyanlarını görmezden gelen Teftiş Kurulu’nun yürüttüğü soruşturma raporunda, İslam’ın tesettürle ilgili hükümlerini sosyal medya hesabından hatırlatan dindar öğretmene ait paylaşımlar, “cinsiyet ayrımcılığı” olarak yorumlandı.

“Evet’ oyu verenleri denize dökeceğiz” açıklamasıyla tepki çeken CHP’li Hüsnü Bozkurt’un Harmancı’ya ait paylaşımları TBMM’ye taşımasına değinen bakanlık maarif müfettişleri, “Paylaşımların TBMM gündemine olumsuz bir şekilde taşınması öğretmenin yapmış olduğu davranışların olumsuz örnek teşkil eden boyutta olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir” şeklinde yorumlandı.

Öğrencileri ne diyor?

Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerin ifade tutanaklarına ulaşan Akit, bir sapığın şikâyetiyle mesleğinden edilen dindar öğretmenin kumpasa uğradığını tanık ifadeleriyle tespit etti. Ercan Harmancı’nın dersine giren öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine çok mesafeli yaklaştığını ve olumsuz hiçbir davranışın olmadığını belirtirken, Harmancı’nın meslektaşları ise dindar öğretmenin kumpasa uğradığını söylediler.

Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerden B.Z, “Ercan Hoca’nın hiçbir zaman rahatsız edici hareketi ve sözü olmadı” derken, D.K isimli bir başka öğrenci, “Hocamız bizimle konuşurken gözümüze dahi bakmazdı. Kıyafetimiz konusunda uyarı yapmak için uyarılmayı isteyen öğrencilere beyaz kağıt istemeyenlere pembe kağıt verirdi. Biz bu kağıtları sıramızın üzerine koyardık. Öğretmenimiz sıramızın üzerindeki bu kağıtlara bakarak kıyafetimiz konusunda bizi uyarır veya uyarmazdı” ifadelerini kullandı.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit, salı günü manşetten verdiği “Sapığın şikâyetiyle hayatını kararttılar” haberiyle Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’yı şikayet eden şahsın cinsel taciz ve hırsızlıktan hüküm giydiğini ortaya çıkardı. Laikçi medyanın hedef gösterdiği Harmancı hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren mahkûm Melih Gürler’in cinsel taciz, yağma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 30 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Çarşamba günü yayınlanan “Harmancı’ya odatv kumpası” başlıklı haberde ise, İslam düşmanları tarafından hem linç edilen hem de mesleğinden olan Ercan Harmancı’ya kurulan kumpasın perde arkasını deşifre edildi.