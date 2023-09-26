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Ekonomi Bu tarihte belli olacak! Elektrik fiyatlarında dönüm noktası!
Ekonomi

Bu tarihte belli olacak! Elektrik fiyatlarında dönüm noktası!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 12:12:00 - 2023-09-26 12:13:09
Bu tarihte belli olacak! Elektrik fiyatlarında dönüm noktası!

Yılın her çeyreğinde yapılan elektrik zammı ise 2023 yılının başından bugüne kadar henüz yapılmadı. Peki gelecek zamma ne kadar hazırlıklıyız ve oranı ne olabilir?

Son günlerde “Elektriğe zam mı gelecek” soruları gündem olurken zammın ne zaman geleceği konusu da tartışılmaya devam ediliyor. Elektriğe ne oranda zam yapılacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirleniyor. Yılın her çeyreğinde yapılan elektrik zammı ise 2023 yılının başından bugüne kadar henüz yapılmadı. Bu durum da “elektriğe zam gelecek” iddialarını güçlendirdi. encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelip gelmeyeceğini ve muhtemel zam oranını değerlendirdi.

“Maliyetle bedel arasındaki makas açılıyor”

Maliyetle aktif enerji bedeli arasındaki makas açılıyor. Piyasadaki elektrik fiyatı 1,95 TL iken evde düşük kademe 48 kuruş, yüksek kademe elektrik fiyatıysa 1,13 TL. Ticarethanelerde düşük kademe 1,45 TL iken yüksek kademe 2,21 TL. Dağıtım bedeli ise 85 kuruş. Bu oranlara göre evlerde elektriğin zararına kullanıldığını belirten tasarruf uzmanı Çağada Kırım “Dağıtım bedeline zam geldi ancak elektriğe gelmedi. Bu durum maliyetle aktif enerji bedeli arasındaki makasın açılmasına neden oluyor” dedi.

“Sanayi ve ticarethanede ciddi bir zam gereksinimi gözükmüyor”

“Tüm dünyada olduğu gibi evlerde kullanılan elektriğin sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik fiyatından fazla olması lazım” diyen Kırım, şunları söyledi: “Tarife ve elektrik maliyetlerine baktığımızda özellikle sanayi ve ticarethanede ciddi bir zam gereksinimi gözükmüyor. Esas gereksinim ev abone grubunda zira tarifede düşük tüketimde yüzde 400, yüksek tüketimde ise yüzde 72’lik bir farkın olduğunu görüyoruz. Bu farkın bir şekilde sübvanse edilmesi lazım.”

“1 Ekim’de belli olur"

Kırım, elektriğe zam geleceğine dair herhangi bir açıklamanın olmadığının altını çizerek bu iddialarla ilgili şöyle konuştu:
“EPDK tarafından yılın her çeyreğinde yapılan zam bugüne kadar yapılmadı. Yılın son çeyreği yaklaşırken bu iddiaların artması normal. Beklenen zammın her an gelebileceği düşünüldüğü için zam iddiaları gündeme gelmiş olabilir. Şu anda net olarak gördüğümüz evlerdeki zam ihtiyacı. Genel koşullara baktığımız zaman zam beklentisinin doğru olduğunu ancak konuşulan oranların spekülasyondan öteye geçmediğini söyleyebilirim. Nihayetinde en geç 30 Eylül’de yeni tarife açıklanacak ve hepimiz o zaman öğreneceğiz.

Yüzde 200'ü görür mü?

Özellikle evlerde kullanılan elektriğe uzun süredir zam yapılmadığına dikkat çeken Kırım, “2023 yılında yapılması beklenen zamlar yapılmadı. Yılın ilk üç çeyreğinde evlerde kullanılan elektriğe gereken zam yapılmadığı için şu anda evlerde kullanılan elektriğe yüzde 200’e kadar zam yapılsa bile bizi şaşırtmaz. Yani yüzde 200’e kadar yapılan zam tüketici fiyatlarının maliyetlere yaklaştığı fiyat olacaktır.”
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Yorumlar

Könj

tavuklar zamma iyice alıştı ilede zam gelmesi mi gerekiyor
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