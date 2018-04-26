Bu tarifle enginar sirkesi yapımı çok kolay

Enginar, C ve K vitamini, magnezyum, çinko, demir ve potasyum içerir. Enginarı sirke yaparak sağlık faydalarından daha fazla yararlanabilirsiniz.

ENGİNAR SİRKESİ İÇİN MALZEMELER;



3 kg enginar

Su

Fermente sirke ya da bal

YAPILIŞI:

Sirke yapacağınız enginarların kuru olması çok önemlidir. O nedenle akşamdan enginarları yıkayıp suyunun gitmesi için kağıt havluya sarıp bekletebilirsiniz.

3 kg enginardan sirke yapacaksanız 5 kg’lık bir kavanoz kullanmanız gerekir.

Kurumuş enginarları küçük küçük doğrayın ve kavanoza koyun.

Fermente sirke, yoksa 3.5 yemek kaşığı bal kullanabilirsiniz. Suya fermente sirkeyi ya da balı ekleyin ve karıştırın, ardından da enginarları koyduğunuz kavanozda 3 parmak boşluk kalacak şekilde suyu koyun.

Kavanozun kapağını kapatın, güneş ve ışık almayan bir yere koyun. 20 gün boyunca sabah ve akşam tahta bir kaşıkla karıştırın. Enginarların suyun yüzeyinde kalmaması önemlidir, aksi halde küflenir. İlk 4-5 günün ardından enginarlar ağırlaşır ve dibe çökmeye başlar. O nedenle ilk günler karıştırma işlemi önemlidir.

3 ay sonra sirkeniz hazır olacaktır. Sirkeyi tülbentten geçirerek kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz.

Bir defa sirke yaptıktan sonra artık her zaman sirke yapmak için fermente sirkeniz de elinizde olacak.