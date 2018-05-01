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Bu tarifi denemeden geçmeyin

Klasikten şaşmayanlar buraya! Evde istediğiniz zaman hazırlayabileceğiniz hem nefis hem de pratik tiramisu tarifi sizlerle. İşte o tarif...

01 Mayıs 2018 Salı 22:09
Bu tarifi denemeden geçmeyin

MALZEMELER:

1 adet hazır pandispanya keki

MUHALLEBİSİ İÇİN:

2.5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
1 adet yumurta
200 gram labne peyniri (1 paket)

ISLATMAK İÇİN:

1/2 su bardağı sıcak su
3'ü bir arada hazır kahve

ÜZERİ İÇİN:

Kakao

TİRAMUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.

Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır.

15 dk. kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.

Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.

Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.

Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır.

Kalan krema da dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır.

Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.

Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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