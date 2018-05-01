Bu tarifi çocuklarınız çok sevecek

SUSAMLI SİMİT TADINDA: PATATES TOPLARI

MALZEMELER:

4 adet haşlanmış patates

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı un

1/4 demet doğranmış dereotu

1/4 demet doğranmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber



KAPLANMASI İÇİN:

1 su bardağı susam

SERVİSİ İÇİN:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı nane

PÜF NOKTASI:

Patatesli karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya özen gösterin, renk değiştirmemesi için yeşillikleri son olarak ekleyin.

PEKİ BU TARİF NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına kıvam alana kadar haşlayıp kabuklarını soyduğunuz patatesleri; ezilmiş sarımsak, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, un, doğranmış dereotu, maydanoz, tuz, pul biber ve karabiberi koyun.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız patatesli harçtan küçük yuvarlaklar hazırlayıp derin bir kaseye aldığınız susama bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz susamlı patates toplarını önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10-15 dakika kadar pişirin.

Servisinde kullanmak üzere yoğurt, ezilmiş sarımsak ve naneyi çırpın.

Fırından çıkardığınız patates toplarını hazırladığınız yoğurt sos eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun.