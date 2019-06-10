Bu tarif sayesinde hazır makarna almaktan vazgeçeceksiniz! İşte, ev yapımı makarna tarifi

Makarna 7'den 77'ye herkesin bayıldığı lezzetlerin başında gelir. Kimi zaman ikram sofralarını çeşitlendirmek için kimi zaman da hızlıca açlığımızı dindirmek için hazırladığımız makarnanın hamurunu evinizde hiç denediniz mi? Ev yapımı makarna hazırlamak gözünüzü korkutmasın, doğru yöntemi kullanırsanız; paket ürünlerden çok daha lezzetli makarnalar hazırlamış olursunuz.

Ev yapımı makarna tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

2 su bardağı irmik unu

1 tutam tuz

6 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Un, irmik ve tuzu elekten geçirerek bir kaseye ya da doğrudan tezgaha dökün.

Karışımın ortasına bir havuz açın.

Açtığınız boşluğa 6 adet yumurta ve zeytinyağını dökün.

Bir çatal yardımıyla yumurtaları çırpın.

Yumurtalar iyice çırpılınca yandan azar azar unu ortaya çekin.

Tüm unu yumurtaya sulayana kadar karıştırma işlemini sürdürün.

Ardından devreye ellerinizi dahil edin ve yoğurmaya başlayın.

İhtiyaç duyduğunuzda karışıma biraz un ilave edebilirsiniz.

Ardından hamuru streche sarın.

Hamuru sardıktan sonra en az yarım saat oda sıcaklığında dinlendirin.

Bir oklava yardımıyla hamuru incecik açıp şekiller verin.

Şayet makarna makineniz var ise hamuru açmanız çok daha kolay olacaktır.

Arzu ederseniz daha sonra kullanmak için makarnanızı kurutabilirsiniz.

Tazeyken pişirmek de mümkün.

Bol tuzlu suda haşladığınız makarnanızı arzu ettiğiniz sosla servis edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.