Bu tam bir palavra! İşte size, liberal tayfanın Erdoğan'ı "uzlaşmadığı" için eleştirdiği Batı

Melih Altınok, Batı’nın Türkiye’ye karşı çifte standartlarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Altınok, Batı’nın İsrail’in saldırılarına karşı sessiz kalıp Türkiye'yi eleştirmesinin ikiyüzlülük olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı, Batı’nın demokrasi ve hukuk konusundaki ahlaki üstünlüğünü yitirdiğini ifade etti. Altınok, Türkiye’nin kendi politikalarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Altınok, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, Biden'a, 26 yaşındaki Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak öldürülmesini sordular.

Aday olmasına müsaade edilmeyen, sağlık durumunun ABD Başkanı olarak ülkeyi yönetmesine mâni olduğu söylenen Biden "Trajik bir hata" dedi.

Hata!

Peki ya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda ölenler, yaralananlar? Ölü ve yaralıların çoğunluğu çocuk ve kadınlar. İsrail'in okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında 6 BM çalışanı da var.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün bu vahşet karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf ediyordu. UNRWA da "Bu okul, savaş başladığından beri beş kez vuruldu. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor" açıklamasında bulundu.

İşte size, Davutoğlu'nun istifası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AK Parti ile köprüleri atıp muhalefete yanaşan ancak kabul görmeyen liberal tayfanın Erdoğan'ı "uzlaşmadığı" için eleştirdiği Batı.

Bunlara bakacak olursak, iktidar demokrasi ve hukuk konusunda ahlaki üstünlüğünü tamamen yitirmiş Batı ittifakını ikna edecek adımlar atmadığı için Türkiye'ye yatırım gelmiyormuş.

Hadi oradan.

İktidar, İsrail'in soykırımı karşısında şimdiki sert tavrını revize etse, en azından ana muhalefet gibi "Ama Hamas da terörist" noktasına gelse bak gör yatırım için şart koşan çıkıyor mu."

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