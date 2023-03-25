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Siyaset

Bu talepleri iyi oku Temel Karamollaoğlu!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 04:27:00 -
Bu talepleri iyi oku Temel Karamollaoğlu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın "Tayyip bey ile anlaşma sağladık" dediği mutabakat maddeleri arasında, zinanın yeniden suç sayılmasın bulunduğu da öğrenildi.

 Yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Dr. Fatih Erbakan'ın talep ettiği isteklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği öğrenildi.

Dr. Erbakan, ittifak kararını duyururken, "Tayyip bey ile anlaşma sağladık" dedi.

Fatih Erbakan'ın ortak mutabakata vardığı bazı maddelerin şöyle olduğu belirtildi:

- Faiz yükünün azaltılması
- Zinanın suç sayılması
- LGBT derneklerinin kapatılması
- 6284’ün aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması
- D60 İslam Birliği adımlarının atılması
- Manevi değerlere uygun Milli Eğitim müfredatı
- Süresiz nafakanın kaldırılması
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