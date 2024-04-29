Bu SUV 1 milyon 300 bin TL! Fiyat güncellemesine sadece 4 gün var

SUV sahibi olmak isteyenlere sadece 1 milyon 300 bin TL yetecek. Peki Mart ayında sıfır km Chery modelleri kaç lira oldu? İşte 2024 model Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 güncel fiyat listesi...

Avrupa otomobillerinin ekmeğine taş koyan Çinli üretici Chery, güncel fiyat listesiyle karşımızda. Peki 2024 yılının Nisan ayında sıfır km Chery modelleri kaç lira oldu? Fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar.

Türkiye’deki araç fiyatları otomobil almak isteyenlerin radarında.

Piyasanın en çok tercih edilen otomotiv markalarından biri olan Chery, Türkiye pazarından bir hayli memnun. Uygun fiyatlı iki modelini daha Türkiye pazarına sokmaya hazırlanan Chery, meraklısı için nisan fiyat lisetesini açıkladı. Bu haberimizde 2024 model Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 fiyatlarındaki müthiş listeyi sizler için hazırladık.

Chery fiyat listesini gelin hep birlikte inceleyelim!

Mart ayında 1 milyon 283 bin liradan listelenen ve satıştaki modeller arasında en uygun fiyatlı olan Omoda 5, yeni ayda 1 milyon 300 bin liranın üzerine çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.



Chery Omoda 5 fiyat listesi Nisan 2024

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Comfort 1.303.000 TL



Luxury 1.393.000 TL



Excellent 1.503.000 TL



Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Nisan 2024

Luxury 1.443.000 TL

Excellent 1.553.000 TL

Avantgarde 1.653.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Nisan 2024

Luxury 1.583.000 TL



Excellent 1.693.000 TL



Avantgarde 1.843.000 TL

